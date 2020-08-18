Вложения в российских металлургов перспективны в текущих условиях - ВТБ Капитал Инвестиции

Основными трендами для металлургического сектора в ближайшие годы, по мнению аналитической команды ВТБ Капитал Инвестиции, озвученному во время проведенной онлайн-конференции, станут рост спроса на палладий для катализаторов при производстве двигателей внутреннего сгорания (в целях снижения вредных выбросов), рост цен на золото как защитный актив, снижение котировок железной руды на фоне роста предложения и сохранение цен на уран на текущем уровне или рост на 20% в случае закрытия мощностей.

"Учитывая такие перспективы по стоимости золота и палладия, могут быть привлекательными инвестиции в акции "Норникеля" и Polymetal, несмотря на их значительный рост в последнее время. Например, бумаги Polymetal все равно сохраняют существенный потенциал увеличения до справедливой цены (~2300 руб.)", - указывают специалисты.

Эксперты считают, что на долгосрочную перспективу также привлекательны инвестиции в российских производителей стали: это обеспечено низкой стоимостью производства и вертикальной интеграцией таких компаний. Нормализованный рост спроса на внутреннем рынке, по мнению аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции, в будущем составит порядка 1,5% в год.

Одним из последствий пандемии будет снижение финансовых результатов сталепроизводителей, что приведёт к снижению дивидендных выплат в 2020 г. на 17-40% к уровню 2019 г. Однако, обращают внимание эксперты, дивидендная политика металлургов остается одной из наиболее щедрых среди российских публичных компаний, они распределяют до 100% свободного денежного потока в виде дивидендов. Золотодобытчики же могут заметно увеличить выплаты на благоприятной конъюнктуре рынка золота.

Аналитики также выделили в качестве инвестиционных идей на Санкт-Петербургской бирже бумаги Vale и Newmont Mining, Nucor. На LSE и казахских биржах перспективным, по их оценкам, выглядит "Казатомпром", в Турции - Erdemir.