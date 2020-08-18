Возможен уход индекса Мосбиржи в нижнюю часть диапазона 3000-3100 пунктов - Промсвязьбанк

Возможен уход индекса Мосбиржи в нижнюю часть диапазона 3000-3100 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Индекс Мосбиржи по итогам торговой сессии понедельника снизился на 0,3% - внутридневные попытки роста и приближения к отметке 3100 пунктов оказались неудачны из-за возобновления фиксации прибыли по "голубым фишкам" на фоне внутридневной просадки нефтяных котировок и выраженной слабости рубля.

"Во вторник мы ждем перехода индекса Мосбиржи к проторговке середины диапазона 3000-3100 пунктов, видим риск перехода индекса в нижнюю часть диапазона в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона и новых попыток цен на нефть Brent уйти ниже 45 долл./барр." - пишет специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.