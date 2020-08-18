Рубль во вторник может отыграть у доллара часть потерь - "Открытие Брокер"

Рубль во вторник может отыграть часть потерь у американского доллара, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Ситуация на рынке ОФЗ продолжает оказывать давление на рубль, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. "Инвесторы пока не готовы покупать облигации федерального займа с низкими доходностями. В итоге на вторичном рынке доходности растут. К примеру, по ОФЗ 26228 она превысила 6,24%. Соответственно, можно говорить, что нерезиденты пока уходят из российского госдолга, что негативно сказывается на рубле. Также дополнительную неуверенность создаёт нефть, которая испытывает сложности с закреплением выше $45 за баррель Brent. Примечательно, что AUD и CAD отыгрывали у доллара почти 0,5%, но вот сам рубль оказался в группе аутсайдеров валют развивающихся стран", - отмечает он.

Кочетков также обращает внимание, что в какой-то мере на рубль может влиять политический кризис в Республике Беларусь, которая является важным торгово-экономическим и политическим партнёром РФ. Однако это лишь один из факторов, а не основная причина, указывает специалист "Открытие Брокер". Возможно, что предстоящий налоговый период немного смягчит давление на рубль. Во всяком случае, отмечает эксперт компании, ставки на межбанковском рынке начали расти, говоря о повышенном спросе на рублёвую ликвидность.

По мнению Кочеткова, во вторник рубль после бурного ослабления предыдущего дня может отыграть часть потерь у американского доллара.