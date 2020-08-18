Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 3040-3060 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 3040-3060 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 3040-3060 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3030, 3020 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3080, 3090 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся утром", - указывает старший риск-менеджер компании Виталий Манжос.

Выхода значимых для локального рынка акций иностранных статистических показателей во вторник не ожидается, отмечает специалист. Слабое косвенное влияние на ход локальных торгов может оказать лишь публикация июльских данных по закладкам новых домов и количеству выданных разрешений на строительство в США (15:30 мск). Поэтому, считает Манжос, во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.