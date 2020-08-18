Утренние прогнозы: умеренные изменения

Аналитики прогнозируют во вторник нейтральный старт фондовых торгов в России. Отметка 3100 пунктов - сильное сопротивление для индекса Мосбиржи.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские фьючерсы торгуются около нуля, в районе 45 долларов за баррель стоит нефть. Так что открытие нас ждет околонулевое".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Во вторник мы ждем перехода индекса Мосбиржи к проторговке середины диапазона 3000-3100 пунктов, видим риск перехода индекса в нижнюю часть диапазона в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона и новых попыток цен на нефть Brent уйти ниже 45 долл./барр.".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Вероятно, что отечественные индексы начнут день вблизи значений закрытия торгов накануне".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 3040-3060 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3030, 3020 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3080, 3090 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся утром".

"ФИНАМ" (Сергей Дроздов): "Индекс Мосбиржи в понедельник предпринял попытку "штурма" уровня 3100 пунктов, однако данный рубеж может стать серьезным препятствием для его дальнейшего роста. На данном этапе локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3045 и 3020 пунктов, сопротивление - 3100 пунктов".