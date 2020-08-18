Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 18 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в понедельник, при этом Standard & Poor's 500 вплотную приблизился к рекордному уровню закрытия, но вновь не сумел его преодолеть на фоне низкой активности участников рынка, сохраняющейся неопределенности вокруг нового пакета мер поддержки экономики США, а также и напряженности в отношениях с Китаем. Как сообщили СМИ, переговоры между США и КНР на тему выполнения условий торговой сделки в формате видеоконференции, ожидавшиеся 15 августа, были отложены на неопределенный срок.

Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. к ключевым для ее работы компонентам. Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что может продолжить давление на другие китайские компании в Америке за счет включения в список, в частности, такого гиганта, как Alibaba.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в августе снизился на 13,5 пункта, оказавшись гораздо хуже прогнозов рынка. Значение индикатора составило 3,7 пункта по сравнению с 17,2 пункта в июле, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали значения на уровне 15 пунктов, респонденты MarketWatch - 17 пунктов. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона, ниже - об ухудшении.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Китаем и неопределенности вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики США. Японский индекс Nikkei 225 во вторник снизился на 0,11%. Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 0,4%, гонконгский Hang Seng меняется незначительно. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,9%.

Цены на нефть снижаются во вторник на фоне неопределенности относительно нового пакета экономических стимулов в США и сохраняющейся напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $45,26 за баррель, что на 0,24% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,3%. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 0,35%, до $42,74 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 2,1%.

На этой неделе нефтяные трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа. Уровень исполнения сделки странами ОПЕК в июле составил 95%, странами не-ОПЕК - 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными, которые рассмотрел в понедельник технический комитет ОПЕК+. Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по условиям сделки, на 300 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 140 тыс. б/с. Согласно ранее достигнутым договоренностям, страны, которые не исполняли сделку в течение мая-июля, должны компенсировать "недосдачу" в августе-сентябре.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,566 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,985 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 августа снизился на 0,23% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (15-17 августа) 0,16%, опустившись до 701,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-2,3%), "БКЕ-001Р-02" (-1%) и "РЖД-001P-16R" (-0,95%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-13R" (+0,35%), "РЖД-19" (+0,12%) и "РЖД-001P-17R" (+0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-03R-P номинальным объемом 5 млрд рублей, реализовав 70,55% займа на 3 млрд 527,507 млн рублей. Сбор заявок на данный выпуск прошел 13 июля за один час. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 5,38% годовых. Купоны ежемесячные. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Техразмещение выпуска проходило с 15 июля по 14 августа.

Концерн "Россиум" в полном объеме разместил два выпуска 10-летних облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 по 20 млрд рублей каждый по ставке 6% годовых. Процентная ставка на купонные периоды со 2-го по 10-й устанавливается по следующей формуле ключевая ставка ЦБ плюс 1,75% годовых. Бонды размещены в рамках 10-летней программы серии 002Р объемом до 50 млрд. У компании также есть программа облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей (в рамках данной программы размещено три выпуска бондов общим объемом 50 млрд рублей).