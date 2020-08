S&P 500 закрылся вблизи рекорда

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в понедельник, при этом Standard & Poor's 500 вплотную приблизился к рекордному уровню закрытия, но вновь не сумел его преодолеть на фоне низкой активности участников рынка и сохраняющейся неопределенности вокруг нового пакета мер поддержки экономики США.

Подъем так называемых циклических акций энергетического и финансового секторов, чувствительных к состоянию экономики, способствовал восстановлению рынка с мартовских минимумов, отмечает The Wall Street Journal. Однако темпы роста замедлились в последние недели на фоне препятствий на пути экономического подъема, зашедших в тупик переговоров в Вашингтоне о новом пакете стимулирующих мер и напряженности в отношениях с Китаем.

Как сообщили СМИ, переговоры между США и КНР на тему выполнения условий торговой сделки в формате видеоконференции, ожидавшиеся в субботу, 15 августа, были отложены на неопределенный срок.

Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. к ключевым для ее работы компонентам. Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что может продолжить давление на другие китайские компании в Америке за счет включения в список, в частности, такого гиганта, как Alibaba.

Недавно Трамп выпустил новый указ, ограничивающий действия на территории США китайского приложения TikTok. Указ направлен на то, чтобы после проверки Комитетом по иностранным инвестициям (CFIUS) задним числом признать недействительной покупку ByteDance приложения Musical.ly, которое в конечном итоге и стало TikTok.

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому в течение 90 дней должны быть запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd (владелец TikTok).

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в августе снизился на 13,5 пункта, оказавшись гораздо хуже прогнозов рынка. Значение индикатора составило 3,7 пункта по сравнению с 17,2 пункта в июле, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали значения на уровне 15 пунктов, респонденты MarketWatch - 17 пунктов. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона, ниже - об ухудшении.

Индекс доверия американских строительных компаний, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в августе поднялся на 6 пунктов и достиг 78 пунктов, что является максимальным уровнем с декабря 1998 года.

Улучшению настроений содействовало ослабление ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, отмечает Trading Economics. Консенсус-прогноз экспертов предполагал показатель на уровне 73 пунктов.

Котировки акций Principia Biopharma Inc. выросли на 9,4% на фоне новостей о том, что французская Sanofi (SPB: SNY) SA договорилась о покупке биофармацевтической компании со штаб-квартирой в США для расширения своего потенциала в области исследований и разработок. Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний, ее закрытие ожидается в четвертом квартале текущего года.

Акции CureVac N.V. взлетели на 38,1%, продолжив укрепляться после роста на 249% на дебютных торгах в пятницу. Биотехнологическая компания провела IPO на $213,3 млн, разместив акции по верхней границе ожидаемого диапазона в $14-16 за бумагу, и была оценена примерно в $2,82 млрд.

Рыночная стоимость Tesla Inc. (SPB: TSLA) подскочила на 11,2%, после того как аналитики компании Wedbush повысили целевую цену акций американского производителя электромобилей до $1900, сославшись на высокий спрос в Китае.

В то же время акции некоторых крупнейших банков подешевели на новостях о том, что инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) Inc. во втором квартале продала банковские акции на несколько миллиардов долларов. Цена бумаг Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) снизилась на 3,3%. Бумаги JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. потеряли 2,6% и 2,4% соответственно.

ADR JD.com Inc. (SPB: JD) на торгах в Нью-Йорке подорожали на 7,9% после публикации финансовой отчетности. Китайский интернет-ритейлер во втором квартале 2020 года заметно увеличил чистую прибыль и выручку, при этом результаты компании оказались лучше прогнозов.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) увеличилась на 6,7% благодаря повышению целевой цены акций американского производителя чипов аналитиками Susquehanna. Компания должна опубликовать финансовые результаты в среду.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 86,11 пункта (0,31%) - до 27844,91 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 9,14 пункта (0,27%) и составил 3381,99 пункта. В ходе торгов значение индикатора ненадолго превысило исторический максимум в 3386,15 пункта, установленный на закрытие торгов 19 февраля. Индекс неоднократно приближался к этому уровню на прошлой неделе.

Nasdaq Composite поднялся на 110,42 пункта (1%) - до 11129,73 пункта, достигнув очередного рекорда.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Китаем и неопределенности вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики США.

Американская Oracle Corp. (SPB: ORCL), один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, ведет переговоры о приобретении активов TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, сообщил в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник. Уже более месяца американская компания Microsoft Corp. (SPB: MSFT) также ведет переговоры о покупке этих активов.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник, при этом Nasdaq Composite достиг рекордного уровня закрытия при поддержке акций технологического сектора, а Standard & Poor's 500 вплотную приблизился к своему рекорду, но вновь не сумел его преодолеть

Спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила в воскресенье, что она отзывает законодателей с летних каникул на этой неделе для голосования за ранее подготовленный законопроект о защите почтового ведомства. В письме к конгрессменам-членам палаты Пелоси сообщила, что на голосование будет вынесен законопроект, запрещающий вносить любые изменения в услуги почтового ведомства, которые были введены с 1 января 2020 года.

Ее помощник сказал, что, вероятно, заседание может состояться в субботу текущей недели.

Эти новости оказали некоторую поддержку рынку, отмечает MarketWatch. Однако перспективы принятия дополнительной экономической помощи для поддержки американских работников и бизнеса остаются неопределенными, после того как переговоры и новом пакете стимулирующих мер зашли в тупик.

Японский индекс Nikkei 225 в ходе торгов во вторник снижается на 0,3%.

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. опустились на 0,4%, производителя потребительской электроники Sony Corp.- на 0,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,1%.

Акции японских автопроизводителей преимущественно дешевеют. Цена бумаг Honda Motor Co. снижается на 1,4%, Nissan Motor Co. - на 1,3%, Suzuki Motor Corp. - на 1,5%, Subaru Corp. - на 1,9%. В то же время бумаги Toyota Motor Corp. прибавляют 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 0,4%, гонконгский Hang Seng меняется незначительно.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings растут в ходе торгов в Гонконге на 1,3%, телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) - на 2,1%, производителя продуктов питания WH Group - на 1,5%.

Котировки акций производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. и AAC Technologies Holdings Inc. снизились на 8,5% и 3,5% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,6%.

Акции производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. подешевели на 2,5%, автопроизводителя Kia Motors Corp. - на 1,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,9%.

Рыночная стоимость одной из ведущих горнодобывающих компаний мира Rio Tinto повысилась на 1,5%, BHP Group снизилась на 0,2%.

Бумаги банка Westpac Banking Corp. потеряли в цене 2,1%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - 0,9%, National Australia Bank Ltd. - 0,5%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник на фоне неопределенности относительно нового пакета экономических стимулов в США и сохраняющейся напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 МСК во вторник составляет $45,27 за баррель, что на $0,1 (0,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,57 (1,3%).

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,15 (0,35%), до $42,74 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,88 (2,1%).

Между тем трейдеры, которые следят за динамикой фондового рынка США, становятся более оптимистичными насчет восстановления экономики: оно может происходить быстрее, чем ожидалось.

"Эта уверенность благоприятно влияет на нефтяной рынок, поскольку разговоры о более активном спросе на нефть в не очень далеком будущем способствуют росту цен", - пишет AxiCorp.

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

Уровень исполнения сделки странами ОПЕК в июле составил 95%, странами не-ОПЕК - 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными, которые рассмотрел в понедельник технический комитет ОПЕК+.

Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по условиям сделки, на 300 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 140 тыс. б/с.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, страны, которые не исполняли сделку в течение мая-июля, должны компенсировать "недосдачу" в августе-сентябре.