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17 августа 2020 года 19:18

Рынок акций РФ начал неделю с коррекции вниз к 3050п по индексу МосБиржи, выросли золотодобытчики

Москва. 17 августа. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения коррекции вниз на фоне слабости нефти и вопреки позитивным сигналам с внешних фондовых площадок; индекс Мосбиржи просел в район 3050 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" и "АЛРОСА", при этом выросли бумаги золотодобытчиков вместе с золотом.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3052,46 пункта (-0,3%, утром индекс поднимался выше 3090 пунктов), индекс РТС просел до 1308,71 пункта (-1,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,7%.

Доллар вырос до 73,47 рубля (+0,6 рубля), золото - до $1993,6 за тройскую унцию (+2,3%).

Подешевели рублевые акции АФК "Система" (-3,7%), "АЛРОСА" (-2,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Аэрофлота" (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%, до 5,646 рубля), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%).

Акции "АЛРОСА" продолжили снижение с прошлой пятницы после известий об отсутствии условий для выплаты промежуточных дивидендов за I полугодие 2020 года.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в I полугодии 2020 года снизилась на 12,3% - до 42 млрд руб. по сравнению с 47,9 млрд руб. в январе-июне прошлого года, следует из отчета компании. EBITDA уменьшилась на 21,4%, до 61,4 млрд руб.

В ходе телефонной конференции с аналитиками член правления компании Евгений Мирошниченко сообщил, что "Интер РАО" пока не меняло подход к дивидендной политике относительно выплат по итогам 2020 года. Текущий документ предусматривает дивиденды в размере 25% чистой прибыли по МСФО.

ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) оценивает объем авиарынка РФ в 2020 году в 60 млн человек против 128 млн годом ранее, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в понедельник. "Будет просадка год-два. В этом году мы перевезем, наверное, 60 млн (человек) все вместе. Но потом восстановление-то должно быть, и оно будет. Ну, год-два, но в 2022-2023 году все равно все восстановится, и темп роста будет", - сказал Савельев.

Подорожали акции золотодобывающих компаний: ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+9%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+8,2%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+5,2% и +36,6% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,4% и +4,1% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,3%).

Также выросли акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%).

Минэнерго РФ оценивает сокращение поставок российского угля на экспорт в 2020 году в диапазоне 10-22%, написал в статье для журнала "Энергетическая политика" министр энергетики РФ Александр Новак. В основном снижение произойдет за счет западного направления, отмечает Новак. На внутреннем рынке потребление угля в 2020 году может снизиться в пределах 4-12%. Постепенное восстановление спроса с небольшим ростом можно будет увидеть уже в IV квартале, пишет министр.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, в понедельник внешние настроения улучшились на новостях из Китая, но в целом глобальный новостной фон остается неоднозначным - в мире появляются новые вспышки COVID-19, и угроза второй волны пандемии пока не исчезла. Растут и геополитические риски - это и усиление напряженности в отношениях между США и Китаем, и, конечно, протесты в Белоруссии. Сложившаяся после президентских выборов ситуация несет определенные риски и для России, которая непроизвольно может оказаться вовлеченной во внутриполитический кризис в стране, полагает Волш.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, индексы Китая выросли, игнорируя напряженность в отношениях с США, за счет вливаний Народным банком Китая в финансовую систему 700 млрд юаней в рамках программы среднесрочного кредитования. Однако в Европе испытывали гораздо больше сомнений. Ревизия торгового соглашения США-КНР не состоялась в субботу, 15 августа, и была отложена на неопределенный срок. Президент США заявил, что готов усилить давление на китайские технологичные компании.

В лидерах дня оказались акции золотодобывающей компании Petropavlovsk на новостях об уходе из руководства основателя компании, что ранее было источником корпоративного конфликта. "Интер РАО" сообщило о падении прибыли в I полугодии на 12,3% (до 42 млрд рублей) при снижении выручки на 8,4%. Совет директоров "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-1,1%, до 119,9 рубля) рекомендовал акционерам выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли за IV квартал 2019 года в размере 2,5 руб. на акцию. Таким образом, дивиденды за 2019 год составят 10,6 руб. на акцию. В качестве даты отсечки реестра предложено 29 сентября. "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (-0,3%) сообщила о росте выручки во II квартале на 2% (до 56,7 млрд рублей), а скорректированный показатель EBITDA упал на 3% по сравнению с предыдущим кварталом (до 8,4 млрд рублей).

В целом спрос на бумаги золотодобывающих компаний связан с тем, что золото перестало падать и возобновило рост. По поводу розничных сетей можно сказать, что в предыдущие две недели акции были сильно перегреты на фоне сильной отчетности в секторе. Неуверенность на рынке может сохраниться до конца недели, когда поступят предварительные оценки деловой активности за август, считает аналитик.

Обнадеживающей новостью для американского рынка является то, что за воскресенье было зафиксировано лишь 42 тыс. новых случаев заражения COVID-19 против более 64 тыс. в пятницу. Еще пару недель назад в США регистрировалось почти 70 тыс. новых случаев заражения. С другой стороны, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка упал в августе до 3,7 пункта при прогнозе снижения до 15 пунктов с июльского уровня 17,2 пункта. Эта статистика оказала локальное давление на фондовые индикаторы. Впрочем, на рынке США позитивом стали известия о покупках холдингом Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) акций золотодобывающей Barrick Gold, отмечает Кочетков.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник выросла фондовая Азия, за исключением просевшей Японии на фоне данных о рекордном падении ВВП во втором квартале из-за пандемии коронавируса. Текущее падение ВВП на 27,8% в годовом выражении японское правительство считает самым большим с 1955 года. Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг нового пакета поддержки экономики США и отношениями Вашингтона и Пекина. В прошлую пятницу СМИ сообщили, что переговоры США и Китая по торговле, которые планировались на субботу, 15 августа, отложены, а новая дата пока не определена.

Белый дом и демократы продолжают обсуждать размер дополнительной поддержки экономики на фоне коронавируса. Президент США Дональд Трамп предлагает выделить около $1 трлн дополнительно к уже потраченным примерно $3 трлн, в то время как демократы хотят до $2 трлн дополнительного финансирования. Биржи Китая и Гонконга выросли после внутренних мер поддержки - Центробанк Китая произвел вливание ликвидности в экономику в объеме 700 млрд юаней (около $100 млрд) через однолетнюю программу среднесрочного кредитования финансовых организаций (MLF), ставка была сохранена на уровне 2,95% годовых, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, после утреннего роста индексы МосБиржи и РТС ушли в "минус" вместе с ослаблением рубля. Выросли акции золотодобытчиков вместе с восстановлением котировок золота, которое вновь устремилось к $2000 за унцию. Акции "Интер РАО" почти не отреагировали на ожидаемо слабую отчетность по МСФО (чистая прибыль компании за II квартал сократилась на 56% г/г, а за первое полугодие упала на 12,3%).

На рынках в условиях отсутствия значимых новостей спокойно, а в ближайшие дни настроения будут определять новости с заседания мониторингового комитета ОПЕК+, макроэкономические данные и отчеты по запасам сырья в США. В Европе давление на индексы акций оказывает ускорение темпов заражений коронавирусом и введение новых локальных ограничений в ряде стран. В США настроения пока умеренно оптимистичные, хотя по ходу сессии биржи вполне может охватить фиксация прибыли ввиду отсутствия значимых драйверов движения вверх.

Индексы МосБиржи и РТС в понедельник в первой половине дня обновили максимумы с февраля (3090 пунктов) и марта (1336 пунктов) соответственно, после чего направились в сторону поддержек 3040 и 1310 пунктов. В случае пробития этих уровней можно ожидать развития снижения в район 3000 и 1280 пунктов соответственно. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3010-3115 пунктов, считает Кожухова.

По словам старшего персонального брокера компании "БКС Брокер" Максима Чекушина, несмотря на неплохой результат по итогам прошлой недели, опасения инвесторов сохраняются, поскольку восстановление экономики в значительной степени зависит от разработки вакцины (судя по всему, оптимизм пока преждевременный) и государственной поддержки. Инвесторы по-прежнему следят за новостями из США по поводу стимулов: до одобрения пакета мер волатильность может оставаться высокой. Также интерес представляет ход торговых переговоров США и Китая (стороны отложили рассмотрение соглашения первой фазы), а также геополитические события вокруг России (негативная риторика в рамках предвыборной гонки в США, ситуация в Белоруссии). На ближайшие дни запланированы два заседания ОПЕК+: в преддверии встреч рынки могут игнорировать негативные фундаментальные драйверы (медленные темпы восстановления экономики, слабый спрос и т.д.), рассчитывая на желание картеля поддерживать стабильные цены.

"Роснефть" (MOEX: ROSN) отчиталась за 2-й квартал по МСФО, результаты оказались лучше ожиданий и консенсуса по совокупной выручке, EBITDA и чистой прибыли. При этом "Роснефть" смогла показать такие результаты в крайне нестабильный 2-й квартал, что является позитивным фактором.

В то же время финрезультаты "АЛРОСА" оказались в целом слабыми, что было ожидаемо, однако падение продаж оказалось хуже оценок. Восстановление продаж в сентябре и потенциальный выкуп алмазов в Гохран на $0,5-1 млрд могут поддержать котировки. Также согласно дивидендной политике "АЛРОСА", если соотношение чистый долг/EBITDA превышает 1,5x, компания не обязана выплачивать дивиденды. Однако, являясь государственной компанией, "АЛРОСА" обязана выплачивать не менее 50% чистой прибыли по МСФО. С учетом выкупа алмазов в Гохран на $0,5 млрд в 2020 году дивидендная доходность за год может составить около 6%, считает Чекушин.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 снизился на 0,8% на данных о ВВП страны, китайский Shanghai Composite вырос на 2,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,2-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,3% и превысил 3380 пунктов).

Экономика Японии во втором квартале 2020 года упала на 7,8% относительно предыдущих трех месяцев после снижения на 0,6% по итогам первого квартала, свидетельствуют предварительные официальные данные. Падение ВВП было зафиксировано третий квартал подряд и стало рекордным, что обусловлено негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Аналитики в среднем прогнозировали падение ВВП на 7,6% в минувшем квартале, сообщает Trading Economics.

Нефть днем в понедельник снижалась, но к вечеру вернулась к осторожному росту; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $45,05 за баррель (+0,6% и -0,4% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $42,43 за баррель (+1% и -0,5% в пятницу).

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

Тем временем США и Китай отложили торговые переговоры, которые были запланированы на 15 августа. Однако, как отмечает S&P Global Platts, эта новость не повлияла на настроения трейдеров, которые ожидают, что Китай в краткосрочной перспективе планирует продолжить импортировать большие объемы нефти из США.

Число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на четыре единицы, до 172, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 598 единиц меньше, чем годом ранее.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+16,9%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+6,4%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+4,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-4,8%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,526 млрд рублей (из них 17,808 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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