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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Кооперация ОПЕК+ и монетарные стимулы могут поднять цены на Brent до 50 долларов за баррель к концу года - УК "Альфа-Капитал"
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17 августа 2020 года 19:03

Кооперация ОПЕК+ и монетарные стимулы могут поднять цены на Brent до 50 долларов за баррель к концу года - УК "Альфа-Капитал"

Для дальнейшего роста цен на нефть инвесторам нужны драйверы в виде стимулов поддержки экономики и восстановления спроса на энергоресурсы, отмечается в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина. Эксперт ожидает, что кооперация ОПЕК+ и монетарные стимулы могут поднять цены на Brent до 50 долларов за баррель к концу года.

Брагин напоминает, что на этой неделе ожидается заседание министров ОПЕК, на котором будет определен дальнейший курс политики картеля по сокращению добычи. Новая сделка помогла повысить цены на нефть с 16 до 45 долларов за баррель, что, по мнению эксперта, говорит об эффективности кооперации.

"Добыча нефти в США продолжает падать и на текущий момент составляет 10,7 млн. баррелей в сутки, против 13,1 млн. до кризиса. Запасы нефти в США также снижаются, за неделю - на 4,5 млн баррелей. Благодаря этим факторам цены на нефть стабилизировались возле 45 долларов Brent, и у ОПЕК есть возможность для ослабления ограничений по добыче. Спрос на нефть восстанавливается, хотя и слабо. Риски на рынке нефти продолжают оставаться высокими, в том числе из-за санкций на Иран и Венесуэлу. Недавно администрация США приняла решение арестовать танкеры, которые прибыли из Ирана в Венесуэлу. Таким образом торговая линия между двумя странами нарушена, что может сказаться на предложении", - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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