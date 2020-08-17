Цены евробондов РФ в понедельник упали под давлением общемирового снижения "аппетита" к активам EM

Москва. 17 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник заметно упали под давлением общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита" к активам развивающихся стран (EM). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась по отношению к закрытию 14 августа на 8 базисных пунктов и составила 115,67% от номинала, что соответствует доходности 1,68% годовых (рост на 4 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 0,4 базисных пункта, составив 102,3% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,14% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 4 базисных пункта и составил 154 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 302 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 143,77% от номинала (доходность выросла на 14 базисных пунктов - до 3,18% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 287 базисных пунктов, опустившись до 138,77% от номинала (доходность выросла на 14,5 пункта и составила 3,14% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 40 базисных пунктов, до 115,84% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов, до 1,84% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году упали в цене на 27 базисных пункта - до 111,2% от номинала (доходность выросла на 8 базисных пунктов - до 1,16% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 260 базисных пунктов, подешевев до 138,79% от номинала (доходность выросла на 11,5 пункта и составила 3,11% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 70 базисных пунктов, до 113,21% от номинала (доходность выросла на 10 базисных пунктов - до 2,16% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций доминировали негативные настроения; причем наиболее заметное падение котировок отмечалось в "длинных" выпусках, в то время как потери среднесрочных бумаг были умеренными. Среди негативных факторов для сектора отечественных евробондов можно назвать общемировое снижение "аппетита" глобальных инвесторов к активам и валютам развивающихся стран, в частности, сегодня заметно подешевела турецкая лира и заметно упали в цене суверенные еврооблигации Турции. Кроме того, свою долю негатива привнес и наблюдавшийся на прошлой неделе рост процентных ставок базовых активов - US Treasuries. На этой неделе ожидается публикация протоколов июльского заседания ФРС США, в которых участники рынка будут искать ключи к дальнейшим действиям американского регулятора. Дело в том, что в последние дни у инвесторов возникли сомнения в сохранении низких ставок в США в течение долгого времени и, соответственно, протоколы могут либо развеять эти опасения либо, наоборот, их усилить. И, наконец, приближение даты президентских выборов в Соединенных Штатах стимулирует общую нестабильность на мировых рынках капитала", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.