Давление на рубль и ОФЗ со стороны внешнего фона на текущей неделе может сохраниться - Газпромбанк

Давление на рубль и ОФЗ со стороны внешнего фона может сохраниться, в то время как поддержку национальной валюте на текущей неделе окажет начало налогового периода, говорится в обзоре Газпромбанка. В отсутствие первичного предложения бумаг с фиксированным купоном в ходе прошедшей недели важным событием недели для рынка ОФЗ будут аукционы Минфина.

По мнению аналитиков банка, на рынке ОФЗ в ходе прошедшей недели ценовая динамика была негативной, несмотря на укрепление рубля. Доходность на коротком отрезке кривой выросла на 4-6 б.п., на среднем и дальнем участке – на 7-11 б.п. Наклон кривой ОФЗ стал более крутым, а спред 10-3 вырос до 132 б.п. Торговая активность была невысокой, и эксперты Газпромбанка ожидают, что она сохранится таковой на предстоящей неделе. Давление на рубль и ОФЗ со стороны внешнего фона может сохраниться, в то время как поддержку национальной валюте окажет начало налогового периода. В отсутствие первичного предложения бумаг с фиксированным купоном в ходе прошедшей недели важным событием недели для рынка ОФЗ будут аукционы Минфина.

По оценкам аналитиков банка, на основе данных НРД, за минувшую неделю иностранные инвесторы сократили свои вложения в ОФЗ на 1 млрд руб. (+16 млрд руб. неделей ранее). Наибольшие оттоки (7 млрд руб.) были зафиксированы в коротких выпусках (1-4 лет), а притоки – на участке кривой 5-10 лет (6 млрд руб.) Объем выплат, которые инвесторы получат по локальным облигациям, составит ~40 млрд руб. (~36 млрд руб. неделей ранее). Объем платежей по еврооблигациям – ~0,03 млрд долл. (~0,09 млрд долл. неделей ранее).