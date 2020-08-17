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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Существенных движений курса рубля на текущей неделе не ожидается - BCS GM
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17 августа 2020 года 16:33
Существенных движений курса рубля на текущей неделе не ожидается - BCS GM
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) не ожидают на текущей неделе существенных движений курса рубля, однако не исключают, что к концу месяца или в сентябре в случае сохранения цен на нефть на комфортных для РФ уровнях рубль может укрепиться до уровня 70-71 руб./$1, говорится в обзоре компании. "Мы прогнозируем, что в 2020 г. средний обменный курс может составить 69,7 руб./$1, а на конец года – 69,53 руб./$1", - отмечает аналитик Владимир Тихомиров.
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18 августа 2020 года 09:21
Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 3040-3060 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 3040-3060 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3030, 3020 пунктов.... читать дальше
.18 августа 2020 года 09:07
Индекс Мосбиржи в понедельник предпринял попытку "штурма" уровня 3100 пунктов, однако данный рубеж может стать серьезным препятствием для его дальнейшего роста, считает аналитик "ФИНАМ" Сергей Дроздов. На данном этапе, по его мнению, локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на... читать дальше
.17 августа 2020 года 19:37
Москва. 17 августа. Доллар и евро несколько снизили темпы роста, но продолжают заметно повышаться на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков и активизации продавцов на рынке ОФЗ. читать дальше
.17 августа 2020 года 19:18
Москва. 17 августа. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения коррекции вниз на фоне слабости нефти и вопреки позитивным сигналам с внешних фондовых площадок; индекс Мосбиржи просел в район 3050 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" и "АЛРОСА", при этом выросли бумаги золотодобытчиков вместе с золотом. читать дальше
.17 августа 2020 года 19:03
Кооперация ОПЕК+ и монетарные стимулы могут поднять цены на Brent до 50 долларов за баррель к концу года - УК "Альфа-Капитал"
Для дальнейшего роста цен на нефть инвесторам нужны драйверы в виде стимулов поддержки экономики и восстановления спроса на энергоресурсы, отмечается в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина. Эксперт ожидает, что кооперация ОПЕК+... читать дальше
.17 августа 2020 года 18:45
Доллар по отношению к рублю локально находится в боковике, но валютная пара USD/RUB смотрит в сторону 74,5 руб. за доллар, говорится в комментарии КИТ Финанс Брокер. "Пара USD/RUB на прошлой неделе снизилась на 1,16% – до 72,8 руб. Российский рубль укрепился, несмотря на околонулевую динамику... читать дальше
.17 августа 2020 года 18:41
Москва. 17 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник заметно упали под давлением общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита" к активам развивающихся стран (EM). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.17 августа 2020 года 18:21
Российский рынок акций начал торговую сессию понедельника с позитивной динамики на оптимистичном внешнем фоне, но во втором половине торгов индексы ушли в "минус" вместе с основными "голубыми фишками". Падает индекс облигаций RGBI, наблюдается слабость рубля в паре с долларом и евро. По всей... читать дальше
.17 августа 2020 года 17:54
Давление на рубль и ОФЗ со стороны внешнего фона может сохраниться, в то время как поддержку национальной валюте на текущей неделе окажет начало налогового периода, говорится в обзоре Газпромбанка. В отсутствие первичного предложения бумаг с фиксированным купоном в ходе прошедшей недели важным... читать дальше
.17 августа 2020 года 17:23
Экономическая активность в Японии во втором квартале текущего года снизилась беспрецедентными темпами, поскольку карантинные меры особенно сильно сказались на частном потреблении, говорится в комментарии Julius Baer. Главный экономист банка Дэвид Коль ожидает существенное восстановление во второй... читать дальше
.17 августа 2020 года 16:54
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) ожидают сохранения волатильности в ОФЗ при невысоких объемах торгов в ближайшие недели и сохраняют рекомендацию обратить внимание на среднесрочные корпоративные выпуски категории В+/ВВ- с доходностью около 7% с понятным кредитным риском, говорится в обзоре... читать дальше
.17 августа 2020 года 16:15
Рублю требуется или более дорогая нефть, или улучшение "аппетитов" к риску на глобальном рынке - "Открытие Брокер"
убль в начале торгов понедельника пытался укрепляться, но всё же последовал за слабеющей нефтью, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Негативом для рубля остаётся нефть, которая безуспешно пыталась вырваться на значение выше $45 за баррель... читать дальше
.17 августа 2020 года 15:56
Актуален риск снижения индекса S&P500 как минимум до вершин июля на уровне 3270 пунктов и далее до июньских максимумов в районе 3230 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". Технически индекс S&P500 продолжает слабеть, но все еще выглядит неплохо, констатирует аналитик Ален Сабитов.... читать дальше
.17 августа 2020 года 15:43
Москва. 17 августа. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине на фоне увеличения волатильности на внешних рынках. читать дальше
.17 августа 2020 года 15:20
Аналитики компании "Велес Капитал" указывают целевой ценой акций "Интер РАО" уровень в 7,4 руб. и рекомендуют их покупку, говорится в комментарии. Акции "Интер РАО" слабо реагируют на отчетность по МСФО за 1П20, поскольку внимание инвесторов приковано к будущей стратегии развития до 2030 г.,... читать дальше
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