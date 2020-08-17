Рубль днем активно снижается к доллару и евро на фоне роста волатильности на внешних рынках

Москва. 17 августа. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине на фоне увеличения волатильности на внешних рынках.

Курс доллара США составил 73,56 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 68,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,22 руб./EUR1, подорожав на 97 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 81,46 копейки - до 79,71 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 августа на 24,81 копейки, до 72,9676 руб./$1, и увеличил курс евро на 5,74 копейки, до 86,4666 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях повышенной волатильности на внешних рынках и перешедшей к снижению нефти. Давление на инвесторов продолжают оказывать опасения из-за эпидемии COVID-19, а также напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Как сообщили СМИ, на этом фоне переговоры между США и КНР на тему выполнения условий торговой сделки в формате видеоконференции, ожидавшиеся в субботу, 15 августа, были отложены на неопределенный срок.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может продолжить давление на другие китайские компании в Америке за счет включения в список, в частности, такого гиганта, как Alibaba. "Ну, мы смотрим на другие вещи, да", - сказал президент на пресс-конференции в ответ на вопрос, намерен ли он вводить ограничения на деятельность Alibaba.

Недавно Трамп выпустил новый указ, ограничивающий действия на территории США китайского приложения TikTok. Указ направлен на то, чтобы после проверки Комитетом по иностранным инвестициям (CFIUS) задним числом признать недействительной покупку ByteDance приложения Musical.ly, которое в конечном итоге и стало TikTok.

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому в течение 90 дней должны быть запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd (владелец TikTok - ИФ).

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что американские политики прибегают ко лжи для дискредитации Китая. В качестве примера Лэ Юйчэн привел подход американской администрации к TikTok, которое президент США "без предъявления каких-либо доказательств вины" обещал закрыть, если оно не будет продано американской компании. Предлогом стали обвинения TikTok в том, что оно собирает информацию об американцах в интересах Пекина, что наносит вред нацбезопасности США.

"А где же "искусство торговли"? Очевидно, что это - логика разбойника, который открыл огонь, чтобы совершить ограбление! TikTok не имеет ничего общего с национальной безопасностью", - сказал китайский замминистра.

В свою очередь, определенная поддержка рисковым активам продолжает исходить от ведущих центробанков мира. Так, Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в ликвидность в банковскую систему в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), при этом сохранив неизменной ставку по однолетним кредитам.

Как сообщается в пресс-релизе НБК, регулятор влил 700 млрд юаней ($101 млрд) в банковскую систему в рамках данной программы. Ставка по однолетним кредитам была оставлена на отметке 2,95% годовых четвертый месяц подряд.

"На валютном рынке рубль в понедельник ощутимо теряет позиции. Среди других валют - аналогов рубля на EM наиболее заметно снижается турецкая лира, однако ее отрицательная динамика уступает потерям рубля. Фактором снижения для российской валюты выступают дешевеющая нефть, однако, по всей видимости, негативный отпечаток накладывают и геополитические риски, так как в целом ситуация на рынках EM не выглядела однозначно негативной. Необходимо отметить, что, вероятно, уже с середины недели компании-экспортеры начнут подготовку к основным налоговым платежам (основные расчеты в следующий вторник), и конвертация валютной выручки окажет определенную поддержку рублю", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В отсутствие важных локальных заголовков и четкого тренда на мировых площадках торговля в рубле все же пока происходит в более спокойном режиме, чем интуитивно ожидаешь от августа. Но волатильность все равно проявляется в виде реакции на изменения потоков на покупку и продажу в течение дня. Даже в пятницу курс пары "доллар-рубль" прыгал с 72,9 на 73,5 и обратно без явных на то информационных поводов. На текущей неделе в пользу рубля будет играть подготовка экспортеров к очередному налоговому периоду - но в перспективы значимого укрепления национальной валюты (к отметкам 72-72,5 руб./$1) пока верится с трудом. Уж слишком много неопределенности вокруг и слишком широк набор потенциально опасных тем: от переговоров между США и Китаем и динамики распространения коронавируса до ситуации в Белоруссии и выхода иностранных инвесторов из ОФЗ", - подчеркивают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"В первой половине месяца, как мы и ожидали, рубль укрепился после крупных дивидендных выплат. Но позиции между тем остаются шаткими, снижающийся интерес глобальных инвесторов к российскому долговому рынку, а также сократившиеся интервенции Минфина остаются факторами давления на российскую валюту, что в сочетании с сезонным сокращением притока валюты по текущему счету создают потенциал для ослабления рубля во второй половине августа и сентябре", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок в понедельник днем начали умеренно снижаться после роста ранее в ходе торгов.

Обеспокоенность инвесторов из-за распространения коронавируса растет, отмечает Trading Economics. Число инфицированных СOVID-19 в мире с начала пандемии по состоянию на 08:00 МСК понедельника достигло 21 млн 672 тыс. 186 человек, увеличившись за сутки на 212 тыс. 487, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 775 тыс. 244 против 771 тыс. 063 по состоянию на утро воскресенья.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник снизилась на 0,38%, до $44,63 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились в цене на 0,21%%, до $41,92 за баррель.

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ (запланировано на 19 августа), пишет S&P Global Platts.

Между тем число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на четыре единицы, до 172, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 598 единиц меньше, чем годом ранее.

ЦБ РФ с 10 по 13 августа продавал валюту по 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе общий объем продажи валюты составил 28 млрд рублей.

Аукционы прямого репо со сроком размещения средств на 28 дней и на 364 дня не состоялись в связи с отсутствием заявок, говорится в сообщении ЦБ РФ. Это второй аукцион годового репо и четвертый месячного репо, несостоявшиеся из-за отсутствия спроса. На первом аукционе годового репо, прошедшем в июне 2020 года, спрос был небольшим: банки привлекли всего 5,1 млрд рублей при лимите 400 млрд рублей. Следующие аукционы годового и месячного репо ЦБ РФ запланированы на 14 сентября.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слега повысились в понедельник, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,39% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей и остались на отметках 4,46%, 4,6% и 4,61% годовых соответственно.