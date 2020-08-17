Неопределенность на рынке казначейских облигаций США сохранится - Julius Baer

Неопределенность на рынке казначейских облигаций США будет сохраняться, говорится в комментарии Julius Baer. Сочетание более высокого предложения и сохраняющихся опасений "фискального разрыва" должно держать рынок казначейских облигаций США в состоянии неопределенности.

"Доходность по государственным облигациям США на прошлой неделе выросла, опровергнув слухи о том, что может стать отрицательной в отсутствие нового пакета финансовых стимулов, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - На прошлой неделе Министерство финансов США продало новых облигаций на сумму более 100 млрд долл. США несмотря на то, что его депозит в Федеральной резервной системе по-прежнему рекордно высок и что республиканцам и демократам так и не удалось достичь соглашения о продлении мер налогово-бюджетной поддержки. На этой неделе предложение будет оставаться на высоком уровне, так как Министерство финансов США выставит на аукционе новые 20-летние облигации на сумму 25 млрд долл. США. В то же время, на этой неделе виртуальный съезд проведет Демократическая партия, а на следующей неделе - Республиканская партия, что снизит шансы на то, что две партии договорятся до конца месяца. Сочетание более высокого предложения и сохраняющихся опасений "фискального разрыва" должно держать рынок казначейских облигаций США в состоянии неопределенности".