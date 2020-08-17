BCS GM убрал Россети и Норникель из списка фаворитов, исключил Роснефть из аутсайдеров

BCS Global Markets (BCS GM) исключил из списка фаворитов "Россети" (MOEX: RSTI) и "Норильский никель" (MOEX: GMKN), сообщается в обзоре аналитиков BCS GM Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева.

"Мы убрали "Россети" из числа фаворитов, так как чистый убыток в размере 22 млрд рублей за первое полугодие 2020 года по РСБУ из-за отрицательной переоценки рыночной стоимости "дочек" создает риски для дивидендов компании за 2020 год, если эта стоимость не восстановится. "Норникель" исключен из-за отсутствия краткосрочных катализаторов для его бумаг", - пишут эксперты.

Таким образом, в настоящее время в число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, на данный момент входят "РусГидро" (MOEX: HYDR), Сбербанк (MOEX: SBER), "Детский мир" (MOEX: DSKY), "Яндекс" (MOEX: YNDX) и "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК).

В то же время из списка аутсайдеров была убрана "Роснефть" (MOEX: ROSN).

"Мы вывели "Роснефть" из списка аутсайдеров, поскольку риск снижения цен на нефть пока не материализовался, при этом объявленное сокращение капзатрат на 2020 год на 20% должно оказать поддержку котировкам бумаг компании", - говорится в обзоре инвестбанка

В результате, в число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок хуже рынка, в настоящее время входят "Транснефть" (MOEX: TRNF) ("префы"), "Газпром" (MOEX: GAZP), ВТБ (MOEX: VTBR), "Магнит" (MOEX: MGNT), VEON и ММК.

Краткосрочная стратегия от BCS Global Markets включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.