"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Pfizer

Аналитики "ФИНАМа" после рассмотрения опубликованного компанией Pfizer отчета за второй квартал по-прежнему считают акции компании привлекательными для вложений и недооцененными с фундаментальной точки зрения, сохраняя при этом рекомендацию "покупать" для акций Pfizer.

" Акции Pfizer находятся в числе наших рекомендаций с рейтингом "Покупать" как консервативное долгосрочное вложение. За последний месяц, в частности, бумага принесла доходность в размере 11,1%, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова. - Pfizer располагает одной из самых диверсифицированных в фармацевтическом секторе линеек препаратов разнообразной специфики. Среди наиболее известных наименований препаратов Pfizer - Celebrex, Diflucan, Enbrel, Ibrance, Prevnar и др. Компания на протяжении многих лет занимается разработками в перспективных и социально важных областях медицины, таких как лечение рака. Компания Pfizer совместно с BioNTech разрабатывает вакцину от коронавируса, которая имеет высокие шансы на одобрение регулятивными органами для полномасштабного применения в США".

Pfizer - одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, имеющая более чем 150-летнюю историю. Деятельность Pfizer подразделяется на несколько направлений:

- болезни обмена веществ и сердечно-сосудистые риски;

- воспалительные заболевания и иммунология;

- неврология и болевые синдромы;

- онкология;

- редкие заболевания;

- вакцины.