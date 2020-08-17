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17 августа 2020 года 11:42

Рынок акций РФ утром поднялся к 3090п по индексу Мосбиржи, лидируют золотодобытчики

Москва. 17 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник растет вслед за внешними фондовыми площадками, индекс МосБиржи поднялся к 3090 пунктов, где "быки" на пороге рубежа 3100 пунктов взяли паузу; лидируют в росте бумаги золотодобывающих компаний.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3084,89 пункта (+0,8%, максимум дня - 3090,42 пункта), индекс РТС - 1332,18 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.

Доллар стоит 72,94 рубля (+0,07 рубля), золото выросло до $1964,8 за тройскую унцию (+0,8%).

Подорожали рублевые акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), "Мосбиржи" (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%) по МСФО в I полугодии 2020 года снизилась на 12,3% - до 42 млрд руб. по сравнению с 47,9 млрд руб. в январе-июне прошлого года, следует из отчета компании. EBITDA уменьшилась на 21,4%, до 61,4 млрд руб.

Также дорожают акции золотодобывающих компаний: "Селигдара" (MOEX: SELG) (+5,7% и +26,4% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,8% и +13% "префы"), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+4,2%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+3,9%).

Просели бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

По мнению аналитика Промсвязьабнка Евгения Локтюхова, улучшение внешнего фона подталкивает индекс МосБиржи вверх к рубежу 3000 пунктов.

Сдерживающими "быков" факторами выступают новости об увеличении числа инфицированных коронавирусом в Европе, затягивание Конгрессом США согласования нового пакета стимулирующих мер и невыразительность пятничного блока статистики по США (розничные продажи в стране в июле выросли на 1,2%, что оказалось ниже ожиданий и может указывать на завершение фазы бурного оживления экономической активности). Высокие темпы роста заболеваемости в мире и признаки "второй" волны пандемии в Европе, вынудившие Великобританию ввести двухнедельный карантин для прибывающих в страну людей из стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, способны сегментировать аппетит к риску.

На фоне скудного экономического календаря ближайших дней и неясности по новому пакету стимулов в США на первый план могут выйти корпоративные (на этой неделе представят свою отчетность лидеры американского ритэйла) и геополитические новости. Намеченная на субботу встреча США и КНР по выполнению торгового соглашения, заключенного полгода назад, не состоялась. Однако в понедельник СМИ сообщили со ссылкой на трейдеров, что Китай планирует закупить большой объем нефти в США, тем самым снимая риск ухудшения торговых отношений и отводя на второй план фактор жесткого давления США на китайский hi-tech и риск эскалации конфликта двух стран по мере приближения к президентским выборам в США.

Тем временем, китайский рынок акций вырос в понедельник на фоне новых мер поддержки финсектора со стороны ЦБ, плюсуют фондовые индикаторы в США и Европе, а также нефть, что подогревает российские бумаги, отмечает аналитик.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, отметка 3100 пунктов для индекса МосБиржи выступает сильным сопротивлением, без очень сильной поддержки покупателей со стороны Запада преодолеть ее будет крайне сложно. Причин для пробития этой отметки пока не наблюдается. Вообще, перед закреплением над этой отметкой неплохо было бы скорректироваться посильнее, чем это наблюдалось в пятницу.

В понедельник растут цены на основную продукцию "Норникеля", не исключено, что бумага сможет компенсировать пятничное падение. Остается стабильным золото, не реагируя на рост пары евро/доллар, которая расположилась посередине зоны сопротивления 1,18-1,19. Дальнейшее ослабление доллара и рост золота - дело лишь времени. Поэтому бумаги золотодобытчиков стоит осторожно подбирать, несмотря на их перекупленность.

Нефть Brent продолжает проторговывать отметку $45 за баррель. В США число активных буровых сократилось до 172 единиц - это уровень 2005 года, который говорит о том, что американские инвесторы не спешат вкладываться в нефтяные разработки. Однако эти данные традиционно недолго довлеют над рынком. Принципиальных изменений на рынке нефти пока не ожидается.

На рубль оказывают давление события в Белоруссии, где протестное настроение лишь ширится. Пока никаких прямых угроз рублю это не несет, но любое обострение политической обстановки в отдельной стране всегда негативно для валют соседей. Пока рубль остается в коридоре 72,6-74 руб./$1, но в ближайшие дни возможно пробитие этого диапазона вверх, считает Антонов.

Как отмечает начальник отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елена Шишкина, республиканцы и демократы в США не пришли к соглашению по следующему пакету поддержки экономики США. Демократы предлагали соглашение на $2 трлн, но оно не было принято. Белый дом заявлял, что не согласится на сумму значительно выше $1 трлн. Однако тема новых мер стимулирования теперь отойдет на второй план на несколько недель, так как Конгресс США объявил о месячном отпуске.

Рассмотрение торгового соглашения между США и Китаем, первоначально намеченное на 15 августа в формате видеоконференции, не состоялось. Было объявлено о переносе встречи, однако новая дата переговоров Вашингтоном и Пекином не согласована. В среду будет опубликован протокол июльского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), отмечает аналитик.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник можно назвать позитивным. Рынки продолжают расти, закладывая большие надежды на выход из коронавирусного шока. Однако сам COVID-19 пока не собирается отступать. Более того, в отдельных странах возвращаются ограничительные меры. В частности, Великобритания предписывает карантин для прибывающих из ряда европейских стран, включая Францию, Испанию и Нидерланды. В США демократы и республиканцы пока не в состоянии договориться о пакете экономической поддержки. Однако президент Дональд Трамп продлил действие некоторых мер своими указами. Американо-китайская встреча по проверке выполнения торгового соглашения первой фазы была отложена на неопределенный срок. В Евросоюзе на официальном уровне неожиданно выступили консолидированной позицией против американского давления по газовому вопросу.

Напряженность в отношениях США и КНР уже не является неожиданностью, поэтому реакция рынка на отложенную встречу и новые указы Трампа была минимальной. Трамп даже отметил, что может усилить давление на другие китайские технологичные компании, включая Alibaba. Япония сообщила о падении ВВП во втором квартале на 27,8% в годовом выражении, промышленность страны выросла в июне на 1,9% при ожиданиях роста на 2,7%, отмечает Кочетков.

В США в пятницу индексы показали смешанную динамику в пределах 0,02-0,2%, трейдеры оценивали статистические данные и ждали новостей по поводу согласования нового пакета стимулирующих мер для помощи экономике в условиях пандемии коронавируса.

Более слабые, чем ожидалось, данные о росте розничных продаж подкрепили сомнения по поводу устойчивости экономики. Розничные продажи в июле выросли на 1,2% при прогнозах роста на 1,9-2%, промпроизводство выросло на 3%, как и ожидалось.

Локальным негативом стали известия, что китайские и американские чиновники отложили запланированные на выходные переговоры по поводу торговли на неопределенный срок. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он может продолжить давление на другие китайские компании в Америке за счет включения в список, в частности, такого гиганта, как Alibaba.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что американские политики прибегают ко лжи для дискредитации Китая. В качестве примера Лэ Юйчэн привел подход американской администрации к TikTok, которое президент США "без предъявления каких-либо доказательств вины" обещал закрыть, если приложение не будет продано американской компании. Предлогом стали обвинения TikTok в том, что оно собирает информацию об американцах в интересах Пекина, что наносит вред нацбезопасности США.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 снизился на 0,8% на данных о ВВП страны, китайский Shanghai Composite вырос на 2,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,3-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,3%).

Экономика Японии во втором квартале 2020 года упала на 7,8% относительно предыдущих трех месяцев после снижения на 0,6% по итогам первого квартала, свидетельствуют предварительные официальные данные. Падение ВВП было зафиксировано третий квартал подряд и стало рекордным, что обусловлено негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Аналитики в среднем прогнозировали падение ВВП на 7,6% в минувшем квартале, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены растут на ожиданиях заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ на этой неделе; цена Brent находится почти на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $44,99 за баррель (+0,4% и -0,4% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $42,24 за баррель (+0,6% и -0,5% в пятницу).

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

Тем временем США и Китай отложили торговые переговоры, которые были запланированы на 15 августа. Однако, как отмечает S&P Global Platts, эта новость не повлияла на настроения трейдеров, которые ожидают, что Китай в краткосрочной перспективе планирует продолжить импортировать большие объемы нефти из США.

Тем временем, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на четыре единицы, до 172, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 598 единиц меньше, чем годом ранее.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+26,1%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+12%), банк "Приморье" (MOEX: PRMB) (+6,3%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,1%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+2,9%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-6,8%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-4,3%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,5 млрд рублей (из них 3,423 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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