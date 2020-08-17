Рубль на текущей неделе получит поддержку от подготовки экспортеров к очередному налоговому периоду - Росбанк

По мнению аналитиков Росбанка, на текущей неделе в пользу рубля будет играть подготовка экспортеров к очередному налоговому периоду, но в перспективы значимого укрепления национальной валюты (ниже 72,0-72,5) эксперты пока верят с трудом, говорится в комментарии банка. Уж слишком много неопределенности вокруг и слишком широк набор потенциально опасных тем: от переговоров между США и Китаем и динамики распространения коронавируса до ситуации в Белоруссии и выхода иностранных инвесторов из ОФЗ.

Торговля в рубле в отсутствие важных локальных заголовков и четкого тренда на мировых площадках происходит в более спокойном режиме, чем интуитивно ожидаешь от августа, отмечают эксперты банка. Но волатильность все равно проявляется в виде реакции на изменения потоков на покупку и продажу в течение дня. Даже в пятницу курс USD/RUB прыгал с 72,9 на 73,5 и обратно без явных на то информационных поводов.

"Рубль завершил вторую неделю августа все еще в статусе самой крепкой валюты из страны с развивающейся экономикой. Укрепление с начала месяца против доллара США составляет 2,1%, второй результат - у мексиканского песо (1,4%), самый плохой результат - у турецкой лиры (ослабление на 5,4%)", - напоминают аналитики Росбанка.