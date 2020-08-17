Рубль заметно дешевеет к доллару и евро на старте торгов на снижении интереса к риску

Москва. 17 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,94-73,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,03 руб./$1 (+15,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 86,65 руб./EUR1 (+40 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 25,37 копейки к уровню закрытия пятницы, до 79,15 рубля.

Доллар при этом оказался на 18,82 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 24,08 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на снижении интереса к рисковым активам. Негативное влияние на настроения инвесторов продолжает оказывать напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может продолжить давление на другие китайские компании в Америке за счет включения в список, в частности, такого гиганта, как Alibaba. "Ну, мы смотрим на другие вещи, да", - сказал президент на пресс-конференции в ответ на вопрос, намерен ли он вводить ограничения на деятельность Alibaba.

Накануне Трамп выпустил новый указ, ограничивающий действия на территории США китайского приложения TikTok.

Указ направлен на то, чтобы после проверки Комитетом по иностранным инвестициям (CFIUS) задним числом признать недействительной покупку ByteDance приложения Musical.ly, которое в конечном итоге и стало TikTok.

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому в течение 90 дней должны быть запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd (владелец TikTok - ИФ).

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что американские политики прибегают ко лжи для дискредитации Китая. В качестве примера Лэ Юйчэн привел подход американской администрации к TikTok, которое президент США "без предъявления каких-либо доказательств вины" обещал закрыть, если оно не будет продано американской компании. Предлогом стали обвинения TikTok в том, что оно собирает информацию об американцах в интересах Пекина, что наносит вред нацбезопасности США.

"А где же "искусство торговли"? Очевидно, что это - логика разбойника, который открыл огонь, чтобы совершить ограбление! TikTok не имеет ничего общего с национальной безопасностью", - сказал китайский замминистра.

Тем временем СМИ сообщили, что запланированные на выходные переговоры между США и Китаем по поводу торговли были отложены на неопределенный срок.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются на ожиданиях заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в понедельник выросла на 0,65%, до $45,08 за баррель. Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились в цене на 0,76%%, до $42,63 за баррель.

Нефтяные цены в пятницу снизились, однако продемонстрировали рост по итогам недели: Brent прибавила 0,9%, WTI - 1,9%. Рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США третью неделю подряд. В то же время, Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошлой неделе понизило прогноз нефтяного спроса в 2020-2021 годы.

Между тем число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на четыре единицы, до 172, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 598 единиц меньше, чем годом ранее.