Защитные качества продовольственного ретейла могут быть оценены и консервативными инвесторами - ITI Capital

Подтверждение планов по росту дивидендов выводят X5 на радары инвесторов, фокусированных на дивидендные истории, отмечается в аналитическом материале ITI Capital. Падение российской экономики, ориентированной во многом на нефтяные доходы, может оказаться затяжным. Поэтому многие компании, сумевшие предложить высокие дивиденды по итогам 2019 г. будут вынуждены снизить их в 2020 г. На этом фоне защитные качества продовольственного ретейла могут быть оценены и консервативными инвесторами, полагают аналитики инвесткомпании Станислав Юдин и Ирина Фомкина.

Дивиденды X5 по итогам 2019г могут увеличиться на 50% г/г, до 37,5 млрд руб., или 184,12 руб./ГДР, что соответствует 6% доходности. На 30 июня 2020 г. долг компании находился на комфортном уровне: 1,68х, что не препятствует потенциальному решению о повышении дивидендов по итогам года, ретейлер планирует сохранять соотношение чистого долга к EBITDA ниже 1,8х", - отмечают эксперты.

X5 Retail ожидает трёхкратный рост онлайн-торговли продуктами питания в 2020 г., больше роста 2019 г., который составил 243% и соответствует перспективам развития рынка e-grocery. По итогам 2К20 онлайн-продажи X5 составили 5,1 млрд руб., или 1% от общей выручки за отчетный период. В мае X5 сообщила, что планирует занять 15-20% долю рынка онлайн-торговли продуктами питания к 2024 г., что может обеспечить 7-10% выручки компании. К 2029 г. около 20% выручки должен приносить новый бизнес: онлайн-магазин Perekrestok.ru, сервис 5Post (сторонние заказы в постаматы Х5), экспресс-доставка и т.д.

"27 октября X5 представит новую трехлетнюю стратегию, в которой планирует не только концентрироваться на профильном продовольственном бизнесе, но и расширить границы рынка, внедрить новые технологические подходы к customer journey (механизму совершения покупки). До половины выручки Х5 хочет получать за счет цифровых каналов (персонализированных промо-предложений)", - подчеркивает Юдин и Фомкина.