Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 72-74,50 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни 72-74,50, а по паре EUR/RUB - на уровне 85-87,50, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Сырьевые и развивающиеся валюты - в низкой активности в ожидании развития событий в США с принятием нового пакета фискальных мер, новостей о продвижении к полноценной вакцине от COVID-19, хода торговых переговоров между США и КНР, - указывает Тимошенко. - Выплаты иностранным держателям депозитарных расписок Газпрома, расчеты с которыми корпорация должна завершить до 20 августа, могут спровоцировать ослабление рубля на тонком рынке летом. Поддержкой рублю будет выступать налоговый период, пик которого придется на 25 августа. В ближайшие дни доллар, по мнению аналитиков банка, будет колебаться в торговом диапазоне USD/RUB - 72-74,50, а евро - EUR/RUB - 85-87,50".