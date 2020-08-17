Рубль в понедельник останется в коридоре 72,6-74 руб./$1 - "Алор Брокер"

Рубль в понедельник останется в коридоре 72,6-74 руб./$1, но в ближайшие дня вероятно пробитие этого диапазона вверх, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

"Пара доллар/рубль сумела закончить прошедшую неделю в районе 72,8 руб./$1, совсем близко от поддержки 72,6 руб./$1. Поводов для дальнейшего укрепления "россиянина" и тем более пробития этого уровня мы не видим. В последние недели рубль игнорирует как рынок нефти, так и курс доллара на мировом рынке, вряд ли что-то изменится и в понедельник", - отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов.

При этом эксперт отмечает, что на рубль будут давить события в Белоруссии, где протестное настроение лишь ширится. "Пока никаких прямых угроз рублю это не несет, но любое обострение политической обстановки в отдельной стране всегда негативно для валют-соседей. В понедельник рубль останется в коридоре 72,6-74 руб./$1, но в ближайшие дня мы ждем пробития этого диапазона вверх", - пишет Антонов.