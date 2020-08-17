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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Старт фондовых торгов понедельника пройдет нейтрально - "Атон"
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17 августа 2020 года 09:58
Старт фондовых торгов понедельника пройдет нейтрально - "Атон"
Аналитики "Атона" полагают, что в понедельник вероятно нейтральное начало фондовых торгов в России, говорится в обзоре компании.
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17 августа 2020 года 12:10
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 70 рублей до 72 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была оставлена без изменений. "Мы скорректировали модель оценки "АЛРОСА" с учетом потенциальной продажи... читать дальше
.17 августа 2020 года 11:48
Вероятность консолидации рынка ОФЗ вблизи текущих уровней при низкой торговой активности весьма велика - Уралсиб
Аналитики Уралсиба считают, что вероятность консолидации рынка ОФЗ вблизи текущих уровней при низкой торговой активности весьма велика, говорится в обзоре корпорации. Рост доходностей ОФЗ возобновился, отмечает аналитик Ольга Стерина. По результатам прошлой недели доходности вдоль кривой ОФЗ... читать дальше
.17 августа 2020 года 11:42
Москва. 17 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник растет вслед за внешними фондовыми площадками, индекс МосБиржи поднялся к 3090 пунктов, где "быки" на пороге рубежа 3100 пунктов взяли паузу; лидируют в росте бумаги золотодобывающих компаний. читать дальше
.17 августа 2020 года 11:22
Рубль на текущей неделе получит поддержку от подготовки экспортеров к очередному налоговому периоду - Росбанк
По мнению аналитиков Росбанка, на текущей неделе в пользу рубля будет играть подготовка экспортеров к очередному налоговому периоду, но в перспективы значимого укрепления национальной валюты (ниже 72,0-72,5) эксперты пока верят с трудом, говорится в комментарии банка. Уж слишком много... читать дальше
.17 августа 2020 года 10:59
Защитные качества продовольственного ретейла могут быть оценены и консервативными инвесторами - ITI Capital
Подтверждение планов по росту дивидендов выводят X5 на радары инвесторов, фокусированных на дивидендные истории, отмечается в аналитическом материале ITI Capital. Падение российской экономики, ориентированной во многом на нефтяные доходы, может оказаться затяжным. Поэтому многие компании,... читать дальше
.17 августа 2020 года 10:41
Давление на локальный рынок госбумаг сохраняется, говорится в обзоре Промсвязьбанка. За прошедшую неделю кривая ОФЗ поднялась еще на 4-12 б.п.; при этом основные продажи наблюдались в средней части кривой. Короткие годовые бумаги достигли доходности 4,0% годовых, таргетируя прогнозный... читать дальше
.17 августа 2020 года 10:28
Москва. 17 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску. читать дальше
.17 августа 2020 года 10:21
Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни 72-74,50, а по паре EUR/RUB - на уровне 85-87,50, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Сырьевые и развивающиеся валюты - в низкой активности в ожидании... читать дальше
.17 августа 2020 года 10:09
Рубль в понедельник останется в коридоре 72,6-74 руб./$1, но в ближайшие дня вероятно пробитие этого диапазона вверх, сообщается в комментарии "Алор Брокер". "Пара доллар/рубль сумела закончить прошедшую неделю в районе 72,8 руб./$1, совсем близко от поддержки 72,6 руб./$1. Поводов для... читать дальше
.17 августа 2020 года 09:51
Улучшение внешнего фона позволит в понедельник индексу Мосбиржи возобновить движение к отметке 310 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Специалист банка Евгений Локтюхов отмечает, что в целом на утро понедельника настроения на мировых рынках можно оценить как сдержанно позитивные. На... читать дальше
.17 августа 2020 года 09:45
В понедельник аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи может подняться к отметке 3100 пунктов, которая является сильным сопротивлением. читать дальше
.17 августа 2020 года 09:37
Москва. 17 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты. читать дальше
.17 августа 2020 года 09:37
Мировая обстановка в понедельник утром улучшается, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов, поэтому, по его мнению, можно ожидать открытия российского рынка акций небольшим ростом, говорится в комментарии компании. "Однако впереди у индекса Мосбиржи сильное сопротивление 3100... читать дальше
.17 августа 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в понедельник. Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются. читать дальше
.17 августа 2020 года 09:26
Открытие индекса Мосбиржи в понедельник пройдет с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3070-3080 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3070-3080 пунктов. В качестве... читать дальше
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