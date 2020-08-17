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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи может возобновить движение к отметке 3100 пунктов - Промсвязьбанк
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17 августа 2020 года 09:51
Индекс Мосбиржи может возобновить движение к отметке 3100 пунктов - Промсвязьбанк
Улучшение внешнего фона позволит в понедельник индексу Мосбиржи возобновить движение к отметке 310 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Специалист банка Евгений Локтюхов отмечает, что в целом на утро понедельника настроения на мировых рынках можно оценить как сдержанно позитивные. На азиатских рынках наблюдается смешанная динамика, однако китайский рынок активно растет на фоне новых мер поддержки финсектора со стороны ЦБ. В умеренном плюсе находятся фьючерсы на индексы США и Европы, а также цены на нефть. В течение дня, по его мнению, возможно сохранение неплохого внешнего фона. "В пятницу снижение нефтяных котировок и европейских биржевых площадок побудило участников рынка частично зафиксировать прибыль по ряду ключевых "голубых фишек", что обеспечило откат индекса Мосбиржи (-0,6%) от достигнутых накануне максимумов. В понедельник при поддержке вернувшихся выше 45 долл./барр. котировок нефти марки Brent и некоторого улучшения внешнего фона ждем оживления спроса на "голубые фишки" и возобновления движения индекса Мосбиржи к отметке 3100 пунктов", - указывает Локтюхов.
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.17 августа 2020 года 11:48
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.17 августа 2020 года 11:42
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.17 августа 2020 года 10:59
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.17 августа 2020 года 10:41
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.17 августа 2020 года 10:28
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.17 августа 2020 года 10:21
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.17 августа 2020 года 09:58
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.17 августа 2020 года 09:45
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.17 августа 2020 года 09:37
Москва. 17 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты. читать дальше
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.17 августа 2020 года 09:35
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