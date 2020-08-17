Вероятно открытие российского рынка акций в понедельник небольшим ростом - "Алор Брокер"

Мировая обстановка в понедельник утром улучшается, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов, поэтому, по его мнению, можно ожидать открытия российского рынка акций небольшим ростом, говорится в комментарии компании.

"Однако впереди у индекса Мосбиржи сильное сопротивление 3100 пунктов, без очень сильной поддержки со стороны Запада преодолеть ее будет крайне сложно. В понедельник причин для пробития этой отметки пока не наблюдается, а перед закреплением над этой отметкой неплохо было бы скорректироваться посильнее, чем это мы видели в пятницу", - пишет Антонов.