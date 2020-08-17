Открытие индекса Мосбиржи в понедельник пройдет с умеренным повышением - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в понедельник пройдет с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3070-3080 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3070-3080 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3060, 3050 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3090, 3100 пунктов. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи может продолжить повышение в район 3080-3090 пунктов. Этому способствует умеренно позитивный внешний фон, сложившийся утром", - указывает старший риск-менеджер компании Виталий Манжос.

Выхода значимых для локального рынка акций иностранных статистических показателей в понедельник не ожидается, отмечает Манжос, поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов выступит динамика нефтяных фьючерсов.