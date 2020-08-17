Утренние прогнозы: отметка 3100 пунктов по индексу Мосбиржи - сильное сопротивление

В понедельник аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи может подняться к отметке 3100 пунктов, которая является сильным сопротивлением.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Мировая обстановка в понедельник утром улучшается, поэтому можно ожидать открытия российского рынка акций небольшим ростом. Однако впереди у индекса Мосбиржи сильное сопротивление 3100 пунктов, без очень сильной поддержки со стороны Запада преодолеть ее будет крайне сложно. В понедельник причин для пробития этой отметки пока не наблюдается, а перед закреплением над этой отметкой неплохо было бы скорректироваться посильнее, чем это мы видели в пятницу".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "В понедельник при поддержке вернувшихся выше 45 долл./барр. котировок нефти марки Brent и некоторого улучшения внешнего фона ждем оживления спроса на "голубые фишки" и возобновления движения индекса Мосбиржи к отметке 3100 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов понедельника можно назвать позитивным: азиатские индексы преимущественно растут, нефть дорожает, промышленные металлы торгуются в плюсе, а доллар, соответственно, находится под давлением. Вероятно, российский рынок акций начнёт торги с повышения, рубль продолжит укрепляться".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3070-3080 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3060, 3050 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3090, 3100 пунктов. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи может продолжить повышение в район 3080-3090 пунктов. Этому способствует умеренно позитивный внешний фон, сложившийся утром".