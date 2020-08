Brent - $45,2 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в понедельник. Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу разнонаправленной динамикой, трейдеры оценивали статистические данные и ждали новостей по поводу согласования нового пакета стимулирующих мер для помощи экономике в условиях пандемии коронавируса.

Более слабые, чем ожидалось, данные о росте розничных продаж подкрепили сомнения по поводу устойчивости экономики.

Розничные продажи в США в июле увеличились на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1,9%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали повышения на 2%.

Согласно пересмотренным данным, в июне продажи увеличились на 8,4%, а не на 7,5%, как было объявлено ранее.

Тем временем производительность труда в США во втором квартале 2020 года подскочила на 7,3% - максимальными темпами с 2009 года, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны.

Стоимость рабочей силы в США в апреле-июне выросла на 12,2%.

Эксперты в среднем ожидали увеличения производительности труда в минувшем квартале на 1,5%, стоимости рабочей силы - на 6,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем промышленного производства в США в июле вырос на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics.

Месяцем ранее показатель вырос на 5,7%, тогда как ранее сообщалось о росте на 5,4%.

Падение объема промпроизводства в июле относительно того же месяца 2019 года составило 8,2% после падения на 10,8% в предыдущий месяц.

Индекс потребительского доверия в США в августе вырос до 72,8 пункта по сравнению с 72,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 72 пунктов, сообщает Trading Economics.

Трейдеры следили за ситуацией вокруг обсуждения демократами в Конгрессе и Белым домом пакета экономических стимулов. Переговоры застопорились с конца предыдущей недели. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы, которые частично продлевают ряд мер, в обход Конгресса.

"Недавно мы получили хорошие новости касательно рынка труда, в то время как розничные продажи в июле выросли в годовом выражении. Однако потребительская уверенность, которая в последние недели ухудшается, остается риском, при этом есть опасения, что столь необходимый пакет бюджетных стимулов может быть не принят", - говорит директор по инвестициям CIBC Private Wealth Management Дэвид Донабидиан, которого цитирует MarketWatch.

В определенный момент торгов акции достигли сессионных минимумов на новостях о том, что китайские и американские чиновники отложили запланированные на выходные переговоры по поводу торговли на неопределенный срок. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL) уменьшилась на 0,09%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,8%. Разработчик компьютерных игр Epic Games подал иски против технологических компаний, обвинив их в нарушении антимонопольного законодательства.

Цена бумаг Applied Materials (SPB: AMAT) Inc. выросла почти на 4%. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска полупроводников увеличил чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, при этом показатели превысили ожидания рынка.

Акции DraftKings Inc. снизились на 5,9%. Компания, предоставляющая платформу для фэнтези-спорта и ставок, получила более существенный, чем ожидалось, убыток во втором квартале, хотя ее выручка превзошла прогнозы.

Акции Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) Inc. подорожали на 2,2%. Американская аптечная сеть обнародовала новую коммерческую программу, в рамках которой сможет время от времени выпускать краткосрочные бумаги объемом до 1 млрд евро.

Бумаги CureVac N.V. взлетели на 249% на дебютных торгах в пятницу. Биотехнологическая компания провела IPO на $213,3 млн, разместив акции по верхней границе ожидаемого диапазона в $14-16 за бумагу, и была оценена примерно в $2,82 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 34,3 пункта (0,12%) - до 27931,02 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 0,58 пункта (0,02%) и составил 3372,85 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 26,33 пункта (0,2%) - до 13019,09 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в понедельник, при этом японский индекс Nikkei снижается после публикации данных о ВВП.

Инвесторы в Азии на этой неделе ждут заседаний центральных банков Китая, Индонезии и Филиппин, пишет MarketWatch.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином продолжает оказывать давление на настроение инвесторов.

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому китайская компания ByteDance Ltd. должна в течение 90 дней продать или отделить американское подразделение TikTok.

Тем временем СМИ сообщили, что запланированные на выходные переговоры между США и Китаем по поводу торговли были отложены на неопределенный срок.

Японский индекс Nikkei 225 в понедельник опустился на 0,7%.

Экономика Японии во втором квартале 2020 года упала на 7,8% относительно предыдущих трех месяцев после снижения на 0,6% по итогам первого квартала, свидетельствуют предварительные официальные данные.

Падение ВВП было зафиксировано третий квартал подряд и стало рекордным, что обусловлено негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Аналитики в среднем прогнозировали падение ВВП на 7,6% в минувшем квартале, сообщает Trading Economics.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года японская экономика во втором квартале рухнула на 27,8%. Эксперты ожидали сокращения ВВП на 27,2%. В первом квартале ВВП снизился на 2,2%.

Котировки акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. снизились на 0,8%, производителя потребительской электроники Sony Corp.- на 0,3%.

Акции инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. подешевели на 1,4%. Тем временем бумаги автопроизводителей укрепились, в том числе акции Suzuki Motor Corp. выросли на 2%, Honda Motor Co. - на 1,1%, Subaru Corp. - также на 1,1%, Toyota Motor Corp. - на 0,04%.

Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 2,4%, гонконгский Hang Seng растет на 1,2%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings укрепляются на 0,7%, нефтяной компании PetroChina - на 1,9%. Цена бумаг производителя продуктов питания WH Group Ltd. повышается на 0,3%, акции китайской телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) Ltd. растут на 0,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,8%.

Рыночная стоимость одной из ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group выросла на 0,07%, Rio Tinto - снизилась на 0,5%.

Акции банка Westpac Banking Corp. подешевели на 2,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,1%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 2,1%, National Australia Bank Ltd. - на 2,3%.

Рынок акций Южной Кореи закрыт в понедельник по случаю праздника.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются на ожиданиях заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ на этой неделе.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 МСК в понедельник составляет $45,20 за баррель, что на $0,4 (0,89%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,16 (0,4%).

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,44 (1,05%), до $42,45 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,23 (0,5%).

Нефтяные цены в пятницу снизились, однако продемонстрировали рост по итогам недели: Brent прибавила 0,9%, WTI - 1,9%. Рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США третью неделю подряд. В то же время, Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошлой неделе понизило прогноз нефтяного спроса в 2020-2021 годы.

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

"Как ожидается, встреча ОПЕК+ на этой неделе не принесет больших сюрпризов, а сокращение производства продолжится, как было установлено в апреле", - отмечают аналитики OCBC.

Тем временем США и Китай отложили торговые переговоры, которые были запланированы на 15 августа, сообщает Bloomberg. Однако, как отмечает S&P Global Platts, эта новость не повлияла на настроения трейдеров, которые ожидают, что Китай в краткосрочной перспективе планирует продолжить импортировать большие объемы нефти из США.

"Рост импорта нефти из США в Китай является самым очевидным подтверждением торговой сделки", - считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

Между тем число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на четыре единицы, до 172, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 598 единиц меньше, чем годом ранее.