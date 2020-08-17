Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 17 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу разнонаправленной динамикой, трейдеры оценивали статистические данные и ждали новостей по поводу согласования нового пакета стимулирующих мер для помощи экономике в условиях пандемии коронавируса. Более слабые, чем ожидалось, данные о росте розничных продаж подкрепили сомнения по поводу устойчивости экономики. Розничные продажи в США в июле увеличились на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1,9%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали повышения на 2%.

Объем промышленного производства в США в июле вырос на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics. Месяцем ранее показатель вырос на 5,7%, тогда как ранее сообщалось о росте на 5,4%. Падение объема промпроизводства в июле относительно того же месяца 2019 года составило 8,2% после падения на 10,8% в предыдущий месяц.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в понедельник, при этом японский индекс Nikkei снизился после публикации данных о ВВП. Инвесторы в Азии на этой неделе ждут заседаний центральных банков Китая, Индонезии и Филиппин. Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином продолжает оказывать давление на настроение инвесторов. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому китайская компания ByteDance Ltd. должна в течение 90 дней продать или отделить американское подразделение TikTok. Тем временем СМИ сообщили, что запланированные на выходные переговоры между США и Китаем по поводу торговли были отложены на неопределенный срок.

Японский индекс Nikkei 225 в понедельник опустился на 0,76%. Экономика Японии во втором квартале 2020 года упала на 7,8% относительно предыдущих трех месяцев после снижения на 0,6% по итогам I квартала, свидетельствуют предварительные официальные данные. Аналитики в среднем прогнозировали падение ВВП на 7,6% в минувшем квартале, сообщает Trading Economics. Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 2,4%, гонконгский Hang Seng растет на 1,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,8%. Рынок акций Южной Кореи закрыт в понедельник по случаю праздника.

В свою очередь цены на нефть в понедельник утром повышаются на ожиданиях заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ на этой неделе. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $45,12 за баррель, что на 0,7% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,4%. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли в цене на 0,8%, до $42,35 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 0,5%.

Нефтяные цены в пятницу снизились, однако продемонстрировали рост по итогам недели: Brent прибавила 0,9%, WTI - 1,9%. Рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США третью неделю подряд. В то же время, Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошлой неделе понизило прогноз нефтяного спроса в 2020-2021 годы. На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,748 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,797 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 августа вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,19 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 702,55 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+1,5%), "Роснефть-002Р-05" (+0,4%) и "Газпром БО-23" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-13R" (-0,35%), "РЖД-19" (-0,25%) и "Газпром БО-22" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Эбис" завершило размещение 3-летних облигаций БО-П03 на 150 млн рублей. Бумаги имеют 12 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Бумаги размещены по открытой подписке.

Концерн "Россиум" установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 объемом по 20 млрд рублей на уровне 6% годовых. Процентная ставка на купонные периоды со 2-го по 10-й устанавливается по следующей формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 1,75% годовых. Размещение облигаций начнется 17 августа. Бонды будут размещаться по открытой подписке. Бумаги размещаются в рамках 10-летней программы серии 002Р объемом до 50 млрд рублей. У компании также есть программа облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей (в рамках данной программы были размещены три выпуска бондов общим объемом 50 млрд рублей).

ООО "РВК-Инвест" (входит в ГК "Росводоканал") установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций объемом 3 млрд рублей на уровне 7,15% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 4 года на уровне 7,28% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 14 августа. Техразмещение запланировано на 18 августа. Облигации размещаются в рамках 10-летней программы облигаций компании объемом 10 млрд рублей. В рамках программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

АО "Новая концессионная компания" 18 августа начнет размещение выпуска облигаций класса Б1 с индексируемым номиналом со сроком обращения около 30 лет на 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,2% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: через 9,5 лет каждые полгода будет гаситься по 2,5% от номинала. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. Размещение облигаций закончится не позднее чем на 350-й день после даты начала размещения.

ООО "Специализированное финансовое общество "Социально-финансовая инфраструктура" ("СФО СФИ") 18 августа планирует начать размещение облигаций 2-й серии объемом 1 млрд рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем облигаций является Совкомбанк. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых. По бондам предусмотрена амортизация, начиная с выплаты 8-го купона. Дата погашения облигаций - 18 августа 2023 года.