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14 августа 2020 года 19:35

Рубль вечером отыграл потери и немного повышается к доллару и евро перед выходными

Москва. 14 августа. Доллар и евро возобновили небольшое снижение на "Московской бирже" в пятницу вечером; перед выходными днями рубль немного укрепляется к бивалютной корзине, несмотря на негативную динамику большинства мировых рынков.

Курс доллара США составил 72,81 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 13,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,15 руб./EUR1, подешевев на 5,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,79 копейки - до 78,81 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил небольшое повышение к доллару и евро на вечерних торгах перед выходными. В условиях тонкого рынка из-за продолжающегося сезона отпусков рубль днем демонстрировал повышение волатильности в ходе торгов, но к концу дня сумел отыграть потери и выйти в небольшой плюс, даже несмотря на негативную динамику большинства мировых рынков.

Инвесторы значительную часть торговой сессии пятницы продолжали выходить из позиций в ожидании американо-китайских переговоров относительно исполнения первой фазы торговой сделки, которые состоятся в субботу, 15 августа, в формате видеоконференции. Основными факторами снижения аппетита к риску также стали отсутствие сделки относительно нового пакета стимулов в США и сомнения в скором восстановлении мировой экономики.

Опубликованные в пятницу статданные показали, что рост розничных продаж в США в июле оказался ниже прогнозов. Они в прошлом месяце увеличились на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1,9%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали повышения на 2%.

ВВП 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года рухнула на 12,1% в поквартальном выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, экономика вошла в рецессию. Падение ВВП было самым существенным с начала учета этого показателя.

Тем временем, объем промышленного производства в Китае в прошлом месяце увеличился на 4,8% по сравнению с июлем прошлого года, как и в июне. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 5,1%.

Сенат США по завершении сессии в четверг ушел на каникулы до конца месяца, так и не достигнув соглашения, сообщает CNBC. Разногласия, в частности, вызывает размер нового пакета экономических стимулов. Экономический советник президента США Ларри Кадлоу сказал CNBC, что демократы просят "слишком много денег".

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп подписал указ, частично возвращающий дополнительные выплаты к пособию по безработице для десятков миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Согласно указу Трампа, выплаты, которые составят $400 в неделю, будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Это один из четырех указов, подписанных Трампом с целью продления некоторых мер поддержки экономики в обход Конгресса, где по-прежнему нет консенсуса между демократами и республиканцами относительно условий новой программы стимулирования экономики.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль в конце недели продолжает отыгрывать потери предыдущих дней, однако в целом на рынке ощущается нервозность из-за ожиданий переговоров между США и Китаем по вопросам торговой сделки. "Комментарии на эту тему могут носить любой характер и, кроме того, давление на рубль, вероятно, будет сохраняться на фоне общей потери интереса инвесторов к рублевым активам. Так, в среду Минфин впервые с апреля не смог провести аукцион вследствие отсутствия заявок по приемлемым уровням цен. Локальный долговой рынок на неделе показал отрицательную динамику - кривая ОФЗ выросла на 3-11 б.п., а индекс государственных облигаций RGBI снизился на 0,2%. Рынки еврооблигаций стран с развивающимися экономиками также показывает слабость - доходности 10-летних бумаг России, Индонезии, Колумбии растут на 7 б.п., 6 б.п. и 9 б.п. соответственно. Накануне министерство труда США сообщило, что инфляция в июле подскочила на 1,0% вместо ожидавшихся 0,7%, а заявки на пособие по безработице и вовсе оказались ниже 1 млн человек. Такие статистические данные могут заставить ФРС быстрее приступить к нормализации денежно-кредитной политики, что может вызвать отток средств с развивающихся рынков", - полагает Наумова.

"В целом вся прошедшая неделя на российском рынке оказалась неудачной для доллара, терявшего за указанный период около 1%. На большинстве площадок EM американская валюта также завершала неделю торгами в красной зоне, как и индекс доллара к корзине основных мировых валют. Основной причиной слабости валюты США, по всей видимости, по-прежнему остается отсутствие договоренности в американском сенате по размеру нового пакета экономической помощи", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу немного дешевеют после утреннего повышения, однако могут продемонстрировать недельный рост, сообщает Trading Economics.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу опустилась на 0,22% - до $44,86 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,26%, до $42,13 за баррель.

Трейдеры ожидают встречи ОПЕК+ на следующей неделе. Министр энергетики РФ Александр Новак в четверг заявил об отсутствии предложений по изменению условий сделки по сокращению добычи.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 39,1 копейки, до 73,2157 руб./$1, и уменьшил курс евро на 63,07 копейки, до 86,4092 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 30,02 копейки по отношению к четвергу и составил 73,2336 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 19,75 копейки и составил 73,2161 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 544,649 млн, из которых $553,903 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 990,746 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 50,11 копейки, до 86,49 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 38,85 копейки и составил 86,4951 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR334,924 млн, из которых EUR145,771 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR189,153 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ с 10 по 12 августа продавал валюту по 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе общий объем продажи валюты составил 28 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с прошлым торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,3% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,38% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 4,46% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась также на 1 б.п. - до 4,61% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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