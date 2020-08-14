Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем, обновив максимум индекса МосБиржи с конца февраля

Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вслед за мировыми площадками в надежде на новые стимулирующие меры экономики США, рост подогревался новостями о вхождении акций "Яндекса" в расчет индекса MSCI Russia и возобновлением притока западного капитала в российские бумаги. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил максимум с конца февраля, протестировав отметку 3080 пунктов, после чего в конце недели скорректировался в район 3050 пунктов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 6 по 13 августа был небольшим (первая неделя притоков) против оттока $90 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $20 млн (шестая неделя оттоков) по сравнению с оттоком $60 млн на предыдущей неделе.

В период с 10 по 14 августа индекс МосБиржи вырос на 3% и составил 3061,99 пункта, индекс РТС прибавил 4,1% и достиг 1323,8 пункта на фоне снижения доллара к 72,85 руб./$1 (-0,88 рубля) и стабилизации октябрьской нефти Brent в районе $44,8 за баррель (+0,3%).

Попытка рынка акций РФ подрасти в понедельник вслед за Европой и нефтью оказалась неудачной на фоне негативной динамики индексов в США, индексы завершили торги в "минусе" (индекс МосБиржи просел к 2960 пунктам, РТС - ниже 1270 пунктов), при этом выросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (+3,4%).

Лидеры демократов в Конгрессе и администрация президента США Дональда Трампа не сумели договориться по поводу нового пакета стимулирующих мер для помощи американской экономике в период пандемии коронавируса. Нефть Brent подросла к $45 за баррель на фоне известий о подписании президентом США Дональдом Трампом указов для продления ряда мер поддержки экономики в обход Конгресса.

Во вторник рынок акций РФ вырос на фоне известий о российской вакцине от коронавируса COVID-19 и подъема внешних площадок и нефти в ожидании новых мер поддержки экономики США. Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов, обновив максимум с конца февраля, а индекс РТС поднялся в район 1300 пунктов. Лидерами подъема выступили обновившие с мая 2017 года акции АФК "Система" (+6,9%), в которую входит участвующая в производстве вакцины компания "Биннофарм"; упали бумаги золотодобывающих компаний на фоне коррекции золота вниз.

Президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, она формирует устойчивый иммунитет. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре и РФПИ получил предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз вакцины от 20 стран. АФК "Система" сообщила, что завод "Биннофарм" может производить около 1,5 млн доз вакцины в год.

Акции "Норникеля" (+0,6%) просели с утренних максимумов после выхода отчета за первое полугодие по МСФО: EBITDA ГМК сократилась до $1,8 млрд (ниже на 51% к данным 2019 года) вследствие признания расходов по экологическим резервам на сумму $2,1 млрд. Чистая прибыль "Юнипро" (-1,9%) по МСФО в I полугодии снизилась на 37% (до 6,9 млрд руб.). Акции ПАО "ОР" (+9,6%, до 37,8 рубля) подскочили на новостях о допэмиссии объемом 25% от капитала по цене не ниже номинала 100 рублей.

Нефть Brent к вечеру просела к $44,5 за баррель после роста, подогретого ранее заявлениями главы Saudi Aramco Амина Нассера о том, что в Китае спрос на бензин и дизельное топливо "почти вернулся до уровня", наблюдавшегося до пандемии.

В среду рынок акций РФ поднялся выше рубежа 3050 пунктов по индексу МосБиржи (очередной максимум с конца февраля), подогретый ростом внешних фондовых площадок и нефти, ослаблением рубля и ралли бумаг Сбербанка (+2,9%); индекс РТС преодолел рубеж 1300 пунктов и обновил пик с начала марта.

Росстат оценил снижение ВВП РФ во втором квартале в 8,5% в условиях закрытия многих отраслей из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса. Эта оценка оказалась лучше ожиданий, лучше оценок Минэкономразвития и ЦБ РФ, и не превысила самые глубокие квартальные падения в кризисы 1998 и 2009 годов.

Мировые рынки продолжили рост в надежде, что конгрессмены в США достигнут соглашения по новым стимулам экономики. Однако эту уверенность несколько поколебала статистика об ускорении инфляции в США - потребительские цены (индекс CPI) в июле выросли на 0,6% по сравнению с июнем и на 1% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,3% и 0,8% соответственно. Нефть Brent подросла к $45,3 за баррель на данных о сокращении запасов сырья в США (по данным Минэнерго США, запасы нефти за неделю упали на 4,51 млн баррелей, при прогнозах снижения на 2,2 млн баррелей).

В четверг рынок акций продолжил подъем, несмотря на коррекционные сигналы с внешних площадок, индекс МосБиржи превысил 3080 пунктов и обновил максимум с конца февраля во главе с подскочившими до новых вершин бумагами "Яндекса" (+3,2%) после их включения в расчет индекса MSCI Russia с весом 8,1% (изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов).

Просели акции "РусАла" (-0,5%) на фоне слабого отчета за полугодие по МСФО из-за падения мировых цен на алюминий: скорректированная EBITDA упала на 58% в годовом выражении, до $219 млн. Выросли ГДР X5 Retail Group (+3,2%) после публикации финотчета компании за II квартал: чистая прибыль выросла на 20,5% в годовом выражении - до 16,275 млрд рублейчто превысило ожидания.

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 8 августа, сократилось на 228 тыс. и составило 963 тыс. человек. Число заявок опустилось ниже отметки в 1 млн впервые с марта - с начала пандемии коронавирусной инфекции - и оказалось лучше ожиданий. Нефть Brent стабилизировалась чуть выше $45 за баррель.

В конце недели рынок акций скорректировался вниз вместе с нефтью, золотом и фондовой Европой после недельного ралли; индекс МосБиржи откатился в район 3060 пунктов, при этом выросли акции "НОВАТЭКа" (+2,1%) на дивидендных новостях - компания 25 августа рассмотрит вопрос об увеличении отчислений из прибыли, направляемых на дивиденды.

Чистая прибыль "Роснефти" (-0,4%) по МСФО во II квартале снизилась в 4,5 раза год к году (до 43 млрд руб.), чистый убыток компании по итогам первого полугодия составил 113 млрд руб., но эти результаты оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших 11 млрд руб. прибыли и 125 млрд руб. убытка соответственно.

Чистая прибыль АК "АЛРОСА" (-2,7%) за II квартал составила 0,3 млрд руб., снизившись на 85%, или в 10 раз, к первому кварталу и на 98%, или в 45 раз, по отношению ко второму кварталу прошлого года. Компания сообщила об отсутствии условий для выплаты промежуточных дивидендов за I полугодие 2020 года.

Нефть Brent просела к $44,8 за баррель на фоне новостей от Международного энергетического агентства (МЭА), снизившего прогноз нефтяного спроса в 2020-2021 годах (МЭА понизило оценку мирового спроса на нефть в 2020 году на 140 тыс. б/с - до 91,9 млн б/с, оценка на 2021 год уменьшена на 240 тыс. б/с - до 97,1 млн б/с).

По итогам недели с 10 по 14 августа среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели акции АФК "Система" (+11%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+11%), "Татнефти" (+9%); хуже рынка оказались бумаги Petropavlovsk (-9%), "Селигдара" (-7%), ПАО "Полюс" (-3%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять макростатитика, новости о новых стимулах в США и колебания нефти. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3000-3100 пунктов, для индекса РТС - 1250-1350 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".