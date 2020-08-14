Рынок акций РФ завершил пятницу коррекционным снижением во главе с АЛРОСА, неделя закрылась в "плюсе"

Москва. 14 августа. Рынок акций РФ завершил пятницу коррекционным снижением на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за неспособности конгрессменов в США прийти к согласию по поводу новых мер стимулирования экономики; лидировали в откате бумаги "АЛРОСА", выросли акции "НОВАТЭКа" на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3061,99 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1323,8 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,7%.

Доллар просел до 72,85 рубля (-0,09 рубля), золото подешевело до $1948,5 за унцию (-1,1%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 3-4,1%, доллар просел на 0,88 рубля.

Снизились в пятницу акции "АЛРОСА" (-2,7%), "Мосбиржи" (-1,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%).

Чистая прибыль АК "АЛРОСА" за второй квартал 2020 года составила 0,3 млрд руб., снизившись на 85%, или в 10 раз, к первому кварталу и на 98%, или в 45 раз, по отношению ко второму кварталу прошлого года. Снижение показателя связано с существенным падением выручки от продаж, говорится в сообщении компании.

"АЛРОСА" сообщила об отсутствии условий для выплаты промежуточных дивидендов за I полугодие 2020 года. "Что касается дивидендов за I полугодие 2020 г., то с учетом отрицательного результата по показателю "свободный денежный поток" в размере 8,3 млрд руб. условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют", - заявил CFO "АЛРОСА" Алексей Филипповский, процитированный в сообщении.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО во II квартале снизилась в 4,5 раза год к году (до 43 млрд руб.), чистый убыток компании по итогам первого полугодия составил 113 млрд руб., но эти результаты оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших 11 млрд руб. прибыли и 125 млрд руб. убытка соответственно. "Роснефть" снизила добычу углеводородов в I полугодии на 7,3% (до 4,34 млн б/с), а в июне увеличила продажу нефтепродуктов на 18% к маю.

Подорожали рублевые акции "НОВАТЭКа" (+2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%).

Глава и основной акционер "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон сообщил в пятницу, что компания 25 августа рассмотрит вопрос о дивидендах. "Совет директоров 25-го. Мы говорили, что этот вопрос обязательно пересмотрим. В лучшую сторону", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли повышена доля прибыли, направляемой на дивиденды.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, российский рынок акций завершил весьма динамичную неделю фиксацией прибыли - настроения на рынках ухудшились после выхода слабой макроэкономической статистики Китая, в соответствии с которой оборот розничной торговли оказался ниже прогнозов и продолжает снижаться вот уже седьмой месяц подряд.

Кроме того, настораживает и неспособность демократов и Белого дома найти компромисс в отношении нового пакета финансовой помощи в США, отмечает аналитик.

Как говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, на настроения в Европе и в России повлияли новости из Великобритании, где вновь назначили двухнедельный карантин для всех, кто прибывает из Франции. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении посетивших Испанию. Как минимум, это говорит о том, что коронавирусное влияние на экономику сохраняется и может даже усилиться. Индекс МосБиржи локально падал ниже 3045 пунктов, но вечером смог немного выправить ситуацию. "РусАл" согласился отложить вопрос обсуждения дивидендов ГМК до конца расследования аварии на ТЭЦ-3, в результате которой произошла утечка 20 тыс. тонн дизельного топлива.

Новые карантинные меры со стороны Великобритании привели к тому, что в Европе акции сектора путешествий и гостеприимства возглавили движение вниз. Евростат подтвердил, что экономика еврозоны сократилась на 12,1% в II квартале. Британские ограничения также наносят удар по нефтяному спросу. Едва наметившееся улучшение в сфере туризма вновь может сойти на нет, если вернутся взаимные карантинные меры. На следующей неделе состоится совещание ОПЕК+, но поступающие заявления пока говорят о том, что параметры соглашения пересматриваться не будут. Разве только состоится публичное порицание тех, кто демонстрирует слабую дисциплину выполнения своих обязательств. Вышедшая в пятницу в США статистика существенно не повлияла на рыночный расклад. Золото немного усилило падение, а индексы в США незначительно просели, отмечает Кочетков.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) также констатируют, что к пятнице настроения на глобальных рынках ухудшились из-за сохраняющихся разногласий демократов и Белого дома о мерах поддержки американской экономики. Изложенные накануне мнения представителей сторон по этому вопросу, а именно министра финансов Стивена Мнучина и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, оказались крайне жесткими по отношению к позициям оппонентов - они обвинили друг друга в нежелании договариваться, в чем инвесторы могут увидеть намек на отдаление от компромисса.

Еще больше негатива добавил президент США Дональд Трамп, обвинивший меры демократов в чрезмерной в текущей ситуации радикальности и заявивший о том, что "никто в здравом уме их не одобрит". Разногласия американских властей могут крайне негативно сказаться на росте экономики как минимум в августе - в то время как законодатели спорят о необходимом объеме поддержки, рынок труда хоть и показывает умеренное восстановление, но остается крайне слабым, а часть действующих до августа стимулов уже прекратили поддерживать потребителей. В совокупности эти факторы скажутся на потребительском спросе и, соответственно, ослабят возможности экономики для восстановления к докризисным уровням, полагают эксперты.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Михаила Зельцера, торговая неделя завершается умеренной коррекцией рынков после достижения накануне многомесячных и даже многолетних вершин по мировым фондовым индексам. Можно констатировать, что ожидания "V-образного" восстановления корпоративной стоимости полностью реализовались.

На стороне покупателей выступают три фактора. Во-первых, участники рынка закладывают вероятность дальнейшего расширения фискально-монетарных программ стимулирования национальных экономик. Во-вторых, есть предпосылки для скорейшего купирования пандемии на основе успеха фармкомпаний, и в первую очередь российских. Данный факт повышает вероятность скорейшего восстановления деловой активности и потребительской уверенности и сокращает время выхода из рецессии мировой экономики. В-третьих, инвесторы питают надежды на деэскалацию американо-китайских отношений уже в эти выходные. Планируется, что 15 августа состоится очередной раунд консультаций представителей двух стран по реализации глобальной торговой сделки, подписанной в январе этого года.

При наличии локальной перекупленности российских индексов, которая привела в пятницу к технической коррекции, среднесрочные перспективы рынка акций РФ остаются позитивными. Наибольшее падение наблюдалась в акциях "АЛРОСА" на фоне слабого отчета за II квартал и возросшего риска невыплаты дивидендов. В нефтегазовом секторе лучше остальных выглядели акции "НОВАТЭКа благодаря высокой вероятности роста отчислений из прибыли на дивиденды. Акции "Яндекса" продолжают пользоваться спросом после известий о включении бумаг в индекс MSCI Russia, что может привести к притоку инвестиций до $900 млн.

В пятницу в Азии преобладал рост индексов (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), но снизилась Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,7-1,6%), стабильна Америка (индекс S&P 500 топчется на уровне четверга).

Инвесторы проявляют осторожность на фоне отсутствия прогресса в переговорах о новом пакете стимулирующих мер в США, а также сомнений в скором восстановлении экономики Китая.

Темпы роста промпроизводства в Китае в июле 2020 года сохранились на уровне предыдущего месяца (+4,8% в годовом выражении при прогнозах роста на 5-5,1%), тогда как розничные продажи, вопреки ожиданиям рынка, продолжили снижаться (-1,1% при прогнозах роста на 0,1% после июньского снижения на 1,8%). Падение розничных продаж в КНР отмечается седьмой месяц подряд: в январе-июле розничные продажи упали на 9,9%.

ВВП еврозоны во II квартале сократился на 12,1%, как и ожидалось.

Вышедшая в пятницу статистика в США оказалась разнополярной. Розничные продажи в июле выросли на 1,2% при прогнозах роста на 1,9%, промпроизводство выросло на 3%, как и ожидалось. Производительность труда в США во втором квартале 2020 года подскочила на 7,3% (максимум с 2009 года) при прогнозах роста на 1,5%, а стоимость рабочей силы в этот период выросла на 12,2%, тогда как ожидался рост на 6,2%.

Кроме того, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в августе вырос до 72,8 пункта при прогнозах снижения до 72 пунктов с июльских 72,5 пункта.

Нефть в пятницу возобновила снижение, цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,3 ниже уровня суточной давности. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $44,83 за баррель (-0,3% и -1% в четверг), сентябрьская цена WTI - $42,11 за баррель (-0,3% и -1% накануне).

В четверг на нефтяные цены оказало давление снижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза нефтяного спроса в 2020-2021 гг. МЭА понизило оценку мирового спроса на нефть в 2020 году на 140 тыс. б/с - до 91,9 млн б/с, оценка на 2021 год уменьшена на 240 тыс. б/с - до 97,1 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете агентства.

Помимо этого, МЭА сообщило, что предложение нефти в мире в июле выросло на 2,5 млн б/с - до 90 млн б/с - после того, как Саудовская Аравия прекратила свое добровольное сокращение на 1 млн б/с, ОАЭ существенно нарастили добычу, превысив свои обязательства по сделке ОПЕК+, а добыча в США начала восстанавливаться.

Тем временем, стало известно о достижении соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что лидеры Израиля и ОАЭ в ближайшие три недели приедут в Вашингтон для подписания соглашения о нормализации отношений между странами.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-6,8%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-6,7%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-5%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-4,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+13%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+10,3%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+9,8%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+6,1%).

ГДР "Русагро" (MOEX: AGRO) (+4%, до 747,2 рубля) обновили максимум с июня 2019 года после известий, что совет директоров группы рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды в 2020 году в размере $25,56 млн. С учетом того, что компания владеет 2 млн 135,313 собственных GDR (5 расписок равны одной акции), они не будут учитываться при расчете дивидендов, и выплаты на акцию составят $0,95 ($0,19 на GDR). Дивидендная политика "Русагро" предполагает выплату минимум 25% чистой прибыли дважды в год. Впервые в своей истории компания выплатила дивиденды по итогам 2013 года.

Группа "Русагро" во II квартале 2020 года увеличила чистую прибыль по МСФО до 4,802 млрд рублей с 915 млн рублей годом ранее. Скорректированная EBITDA компании повысилась на 82%, до 6,963 млрд рублей, сообщается в презентации "Русагро".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,097 млрд рублей (из них 10,209 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 8,986 млрд рублей - на бумаги "Яндекса").