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Ралли, отмечавшееся в секторе евробондов РФ более двух недель, 11 августа сменилось коррекцией

Москва. 14 августа. Бурное ралли, продолжавшееся в секторе российских еврооблигаций более двух недель, 11 августа сменилось отрицательной ценовой коррекцией вслед за ростом базовых процентных ставок; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене, причем более заметными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты.

Начало недели все еще было благоприятным для инвесторов - котировки отечественных евробондов росли благодаря сохранявшемуся спросу на рисковые активы. Новую волну оптимизма на глобальных рынках вызвали сообщения об указах президента США Дональда Трампа о новых мерах экономического стимулирования. Рост котировок российских еврооблигаций поддержали также растущие цены на нефть. Кроме того, последняя статистика по динамике распространения коронавируса показала небольшое замедление недельного прироста новых инфицированных, что также было позитивно воспринято участниками рынка.

На этом фоне доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась на 4 базисных пункта, до 2,2% годовых. Котировки более "длинных" бумаг выросли еще заметнее, что транслировалось в более агрессивное падение процентных ставок, в частности, доходность выпуска "Россия-47" обновила исторический минимум, опустившись за день на 12 базисных пунктов - до 2,87% годовых. В целом позитивная ценовая динамика отмечалась в отношении практически всех евробондов развивающихся стран, в частности, доходность десятилетних бумаг Бразилии снизилась на 7 базисных пунктов, Турции - на 14 пунктов.

Трамп подписал сразу четыре указа для продления ряда мер поддержки экономики в обход Конгресса, где по-прежнему нет консенсуса между демократами и республиканцами относительно условий новой программы стимулирования экономики. Согласно одному из них, десяткам миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса, будут частично возвращены дополнительные выплаты к пособию по безработице. Размер выплат составят $400 в неделю, они будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов. Другие указы, подписанные Трампом, предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее $100 тыс. в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.

Вместе с тем уже во вторник бурный рост приостановился и котировки перешли к консолидации на достигнутых уровнях на фоне наметившегося повышения долларовых процентных ставок. А поскольку за последние две недели суверенные спреды заметно сузились, то динамика российских еврооблигаций стала очень чувствительной к любым движениям базовых ставок, и, соответственно, их повышение приостановило ценовой рост отечественных евробондов.

В середине недели котировки российских еврооблигаций умеренно снизились на фоне повышения процентных ставок долговых бумаг развитых стран из-за перетока средств инвесторов из надежных активов в более рискованные, в частности в акции. Таким образом, многие фондовые индексы, в том числе и российского рынка акций, обновили свои постпандемийные максимумы. Но, с другой стороны, это негативно сказалось на активах с фиксированной доходностью. Упали в цене американские казначейские обязательства, что привело к росту их процентных ставок; доходность десятилетних US Treasuries 12 августа выросла до 0,68% годовых. На этом фоне снижение котировок "длинных" выпусков евробондов России достигало почти 1 процентного пункта.

Стабилизация процентных ставок в развитых странах, наметившаяся 13 августа, привела к локальному снижению активности продавцов в секторе российских еврооблигаций; котировки после падения среды легли в боковой дрейф вокруг достигнутых уровней. При этом американские казначейские обязательства также не продемонстрировали ярко выраженной ценовой динамики. Нормализации обстановки на мировых долговых рынках способствовала опубликованная в США статистика по обращениям за пособием по безработице (показатель сократился вторую неделю подряд, причем довольно сильно, что свидетельствует о постепенной стабилизации ситуации на американском рынке труда). Кроме того, определенную поддержку российским еврооблигациям оказали высокие цены на нефть (выше $45 за баррель сорта Brent).

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 8 августа, сократилось на 228 тыс. и составило 963 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Таким образом, число заявок опустилось ниже отметки в 1 млн впервые с марта - с начала пандемии коронавирусной инфекции. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,191 млн, а не 1,186 млн, как сообщалось изначально. Эксперты ожидали снижения показателя до 1,120 млн, свидетельствуют данные Trading Economics. Количество заявок существенно снизилось по сравнению с пиковым уровнем в 6,9 млн, зафиксированным в конце марта, однако остается высоким по историческим меркам.

В последний день недели ситуация в секторе российских еврооблигаций вновь была под контролем игроков на понижение. На этот раз давление на рынок оказало общемировое ухудшение настроений глобальных инвесторов в отношении рисковых активов на фоне сохраняющихся разногласий между демократами в Конгрессе США и Белым домом по поводу нового пакета мер стимулирования американской экономики. При этом опубликованные 14 августа статданные показали, что рост розничных продаж в США в июле оказался ниже прогнозов. Розничные продажи увеличились на 1,2% по сравнению с июнем. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1,9%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали повышения на 2%.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,87% и составила 115,75% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 37 базисных пунктов и 14 августа составил 150 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за пять дней на 1,16% (их доходность выросла на 8 базисных пунктов - до 3,04% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,88% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 9 пунктов и составил 211 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,13% (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 3% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в цене за пять дней на 0,32%, подешевев до 113,88% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов - до 2,07% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,68%, до 116,23% от номинала (их доходность выросла на 12 пунктов и составила 1,78% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,2%, до 111,47% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 5 пунктов, составив 91 базисный пункт).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, продолжат снижаться в рамках коррекции после бурного ралли начала августа, чему будет способствовать прогнозируемое ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Спрос на риск на мировых рынках снизится из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, а также вновь возросшей напряженности в отношениях между США и Китаем. Кроме того, фиксации прибыли участниками рынка будет способствовать традиционное для августа снижение общей деловой активности.


Опубликовано: /Финмаркет/
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