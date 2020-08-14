Raiffeisenbank снизил рекомендацию для акций Мосбиржи до "держать" в связи с ростом котировок

(добавлен текст после 2-го абзаца)

Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с "покупать" до "держать" на фоне роста их котировок на 18% за последний месяц, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, была оставлена без изменений и составляет 150 рублей за штуку.

Как отмечается в обзоре, эксперт прогнозирует дивидендной доходность акций "Мосбиржи" на уровне 6,6% за 2020 год, что близко к средней доходности российских бумаг на уровне 6%. "В самом лучшем случае при полном отсутствии исторически высоких прошлогодних резервов и росте торговых оборотов на уровне первого полугодия 2020 года доходность акций биржи до конца года будет составлять лишь 7%", - полагает аналитик.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 134 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 145,9 рубля за штуку.