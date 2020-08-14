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14 августа 2020 года 16:53
Кризис вряд ли повлияет на дивиденды ОГК-2 - "ФИНАМ"
Аналитики "ФИНАМа" сохраняют рекомендацию "держать" для акций ОГК-2, но повышают целевую цену на 9 мес. с 0,65 до 0,73 руб. на фоне снижения процентных ставок. По итогам 2019 года компания впервые выплатила акционерам дивиденды в размере 50% прибыли по МСФО. Устойчивая финансовая картина, низкая потребность в капвложениях позволят сохранить коэффициент выплат. Дивиденд, по оценкам экспертов инвесткомпании, может составить 0,056 руб. на акцию, что на 3% выше DPS 2019 и предлагает инвесторам привлекательную доходность 7,5%. "Прибыль по итогам полугодия выросла на 7%, до 10,3 млрд руб., благодаря отражению прибыли 3,7 млрд руб. от продажи Красноярской ГРЭС-2. Чистый долг с учетом аренды сократился с начала года на 33%, до 36 млрд руб., или 1,1х EBITDA. По итогам года прибыль может составить 12,4 млрд руб. (+3% г/г). ОГК-2 будет легче пройти через экономический спад благодаря высокой доле мощности в общей выручке. Мы также отмечаем восстановление цен на РСВ и рост загрузки ТЭС", - отмечает аналитик инвесткомпании Наталия Малых. ОГК-2 продала угольную Красноярскую ГРЭС-2 в начале года за 10 млрд руб. с прибылью около 4 млрд руб., что позволит снизить долг и улучшить экологический профиль компании, отмечается также в комментарии Малых. ОГК-2 - крупнейшая компания тепловой генерации, контролирующая 11 электростанций с общей установленной мощностью 18,83 ГВт.
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14 августа 2020 года 19:35
Москва. 14 августа. Доллар и евро возобновили небольшое снижение на "Московской бирже" в пятницу вечером; перед выходными днями рубль немного укрепляется к бивалютной корзине, несмотря на негативную динамику большинства мировых рынков. читать дальше
.14 августа 2020 года 19:34
Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вслед за мировыми площадками в надежде на новые стимулирующие меры экономики США, рост подогревался новостями о вхождении акций "Яндекса" в расчет индекса MSCI Russia и возобновлением притока западного капитала в российские бумаги. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил максимум с конца февраля, протестировав отметку 3080 пунктов, после чего в конце недели скорректировался в район 3050 пунктов. читать дальше
.14 августа 2020 года 19:30
Рынок акций РФ завершил пятницу коррекционным снижением во главе с АЛРОСА, неделя закрылась в "плюсе"
Москва. 14 августа. Рынок акций РФ завершил пятницу коррекционным снижением на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за неспособности конгрессменов в США прийти к согласию по поводу новых мер стимулирования экономики; лидировали в откате бумаги "АЛРОСА", выросли акции "НОВАТЭКа" на дивидендных новостях. читать дальше
.14 августа 2020 года 19:08
Москва. 14 августа. Бурное ралли, продолжавшееся в секторе российских еврооблигаций более двух недель, 11 августа сменилось отрицательной ценовой коррекцией вслед за ростом базовых процентных ставок; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене, причем более заметными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты. читать дальше
.14 августа 2020 года 18:59
BCS Global Markets (BCS GM) понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2,1 до $1,8 за штуку на фоне слабых финансовых показателей компании за второй квартал 2020 года, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. Между тем рекомендация "держать" для... читать дальше
.14 августа 2020 года 18:28
Белорусские облигации, номинированные как в рублях, так и в иностранной валюте, со вчерашнего вечера продолжают падать в цене на фоне волны забастовок и митингов в Белоруссии и растущих санкционных рисков. При этом опрошенные "Интерфаксом" эксперты уверены, что падение продолжится, пока ситуация... читать дальше
.14 августа 2020 года 18:02
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с "покупать" до "держать" на фоне роста их котировок на 18% за последний месяц, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная... читать дальше
.14 августа 2020 года 17:26
Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с "покупать" до "держать" на фоне роста их котировок на 18% за последний месяц, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, была оставлена без... читать дальше
.14 августа 2020 года 16:25
Свежие данные по активности указывают на то, что в июле экономика Китая продолжила восстанавливаться на фоне роста внутреннего и внешнего спроса, хотя и более медленными темпами, чем ожидалось.,говорится в комментарии Julius Baer. В секторе недвижимости и в обрабатывающей промышленности дела идут... читать дальше
.14 августа 2020 года 15:47
Москва. 14 августа. Доллар и евро развернулись вверх после незначительного утреннего укрепления и умеренно дорожают на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков. читать дальше
.14 августа 2020 года 15:45
BCS GM отдает предпочтение нефтекомпаниям в нефтегазовом секторе РФ по крайней мере до прихода холодов
(добавлена таблица) BCS Global Markets (BCS GM) отдает предпочтение нефтекомпаниям в нефтегазовом секторе РФ, так как краткосрочный взгляд аналитиков на рынок нефти немного улучшился, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, в нем говорится, что эксперты BCS GM скорректировали рассчитанные... читать дальше
.14 августа 2020 года 15:20
Недавнее снижение курса рубля подтолкнуло российскую валюту к наиболее конкурентоспособным оценкам с конца 2018 года - Julius Baer
Основными факторами недавнего ослабления рубля являются дивидендные выплаты Газпрома и разочарование рынка, связанное с продажей Сбербанка Центральным банком России (ЦБ РФ), говорится в комментарии Julius Baer. Потенциально весьма позитивным событием для российских активов может стать разработка... читать дальше
.14 августа 2020 года 14:48
BCS GM отдает предпочтение нефтекомпаниям в нефтегазовом секторе РФ по крайней мере до прихода холодов
BCS Global Markets (BCS GM) отдает предпочтение нефтекомпаниям в нефтегазовом секторе РФ, так как краткосрочный взгляд аналитиков на рынок нефти немного улучшился, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, в нем говорится, что эксперты BCS GM скорректировали рассчитанные по методу DDM (модель... читать дальше
.14 августа 2020 года 14:24
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций EPAM Systems на 4% - до $270, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация (рейтинг) "продавать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы по-прежнему советуем фиксировать прибыль в акциях EPAM", - говорится в обзоре. Текущая стоимость... читать дальше
.14 августа 2020 года 13:50
Финансовые результаты X5 Retail за 2К20 продемонстрировали продолжение позитивных трендов, на которые компания смогла выйти благодаря грамотному использованию своих конкурентных преимуществ, отмечается в обзоре Газпромбанка. Аналитики банка видят потенциал для консенсусных повышений прогнозов, а... читать дальше
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