Рубль днем перешел к снижению к доллару и евро на фоне негативной динамики мировых рынков

Москва. 14 августа. Доллар и евро развернулись вверх после незначительного утреннего укрепления и умеренно дорожают на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков.

Курс доллара США составил 73,28 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,53 руб./EUR1, подорожав на 32,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,19 копейки - до 79,24 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 39,1 копейки, до 73,2157 руб./$1, и уменьшил курс евро на 63,07 копейки, до 86,4092 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз после незначительного укрепления на старте торгов и умеренно дешевеет к доллару и евро днем в пятницу. Участники торгов выходят из позиций перед выходными днями, отыгрывая рост негативных настроений на мировых рынках. Снижение аппетита инвесторов к риску, в свою очередь, обусловлено, отсутствием прогресса относительно нового пакета стимулирующих мер в США, а также сомнениями в скором восстановлении мировой экономики.

ВВП 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года рухнула на 12,1% в поквартальном выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, экономика вошла в рецессию. Падение ВВП было самым существенным с начала учета этого показателя.

Настроения участников рынков также омрачают более слабые, чем ожидалось, показатели в Китае. Объем промышленного производства в Китае в прошлом месяце увеличился на 4,8% по сравнению с июлем прошлого года, как и в июне. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 5,1%.

Розничные продажи в Китае в июле неожиданно снизились на 1,1% в годовом выражении после падения на 1,8% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предусматривал рост на 0,1%.

Сенат США по завершении сессии в четверг ушел на каникулы до конца месяца, так и не достигнув соглашения, сообщает CNBC. Разногласия, в частности, вызывает размер нового пакета экономических стимулов. Экономический советник президента США Ларри Кадлоу сказал CNBC, что демократы просят "слишком много денег".

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп подписал указ, частично возвращающий дополнительные выплаты к пособию по безработице для десятков миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Согласно указу Трампа, выплаты, которые составят $400 в неделю, будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Это один из четырех указов, подписанных Трампом с целью продления некоторых мер поддержки экономики в обход Конгресса, где по-прежнему нет консенсуса между демократами и республиканцами относительно условий новой программы стимулирования экономики.

Одной из причин отсутствия сделки между американскими законодателями перед каникулами стали данные о количестве новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 8 августа, сократилось на 228 тыс. и составило 963 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда США. Таким образом, число заявок опустилось ниже отметки в 1 млн впервые с марта - с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Рост числа безработных в США, отмеченный за период с февраля по май, более чем на 80% носит временный характер, свидетельствуют оценки администрации президента США.

Меры поддержки занятости, принятые властями страны, существенно сократили экономический ущерб, нанесенный пандемией коронавируса, говорится в опубликованном в четверг отчете консультативного экономического совета (CEA) при Белом доме.

Программа Paycheck Protection, в рамках которой компаниям были выделены средства на выплату заработной платы сотрудникам, помогла избежать волны банкротств в малом бизнесе, отмечается в отчете. В результате для 82% людей, ставших безработными в период кризиса, потеря работы будет скорее временной, чем постоянной.

Кроме того, прямые выплаты гражданам и дополнительные пособия по безработице поддержали доходы самого низкооплачиваемого населения в период кризиса, отмечают в CEA.

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на утро пятницы достигло 20 млн 905 тыс. 276 человек, увеличившись за сутки на 284 тыс. 429, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. В то же время, по данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, число инфицированных в мире превысило 21 млн.

Власти Великобритании с субботы возобновляют обязательный двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из Франции, опасаясь роста числа случаев заражения COVID-19 в стране. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter британский министр транспорта Грант Шэппс. В карантинный список также добавлены Нидерланды, Мальта и Монако. Ранее туда уже были включены Испания и Бельгия.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу перешли к слабому снижению после утреннего повышения, однако могут продемонстрировать недельный рост, сообщает Trading Economics.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу опустилась на 0,01% - до $44,96 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,02%, до $42,23 за баррель.

Трейдеры ожидают встречи ОПЕК+ на следующей неделе. Министр энергетики РФ Александр Новак в четверг заявил об отсутствии предложений по изменению условий сделки по сокращению добычи.

"В первой половине месяца, как мы и ожидали, рубль укрепился после крупных дивидендных выплат, однако в целом позиции рубля остаются шаткими. Снижающийся интерес глобальных инвесторов к российскому долговому рынку, а также сократившиеся интервенции Минфина остаются факторами давления на российскую валюту, что в сочетании с сезонным сокращением притока валюты по текущему счету создает потенциал для ослабления национальной валюты во второй половине августа и сентябре", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ с 10 по 12 августа продавал валюту по 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе общий объем продажи валюты составил 28 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с прошлым торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,3% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,38% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 4,46% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась также на 1 б.п. - до 4,61% годовых.