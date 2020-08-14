Недавнее снижение курса рубля подтолкнуло российскую валюту к наиболее конкурентоспособным оценкам с конца 2018 года - Julius Baer

Основными факторами недавнего ослабления рубля являются дивидендные выплаты Газпрома и разочарование рынка, связанное с продажей Сбербанка Центральным банком России (ЦБ РФ), говорится в комментарии Julius Baer. Потенциально весьма позитивным событием для российских активов может стать разработка плана массовой вакцинации в октябре, полагает аналитик банка Ангела Фрейр. Инфляция ниже целевого уровня и неопределенность в отношениях между США и Россией являются ключевыми рисками, которые необходимо отслеживать.

"Недавнее обесценение рубля привело к наиболее привлекательной оценке с ноября 2018 года, в которой учтены форвардные цены на нефть на 12 месяцев на уровне немного ниже 40 долл. США за баррель, по сравнению с текущими котировками 46 долл. США за баррель. Рубль умеренно недооценен, что, наряду с уменьшением оттока дивидендов, может означать улучшение соотношения риска и прибыли для рубля в ближайшие 1-3 месяца. Одним из факторов, способствовавших недавнему ослаблению рубля, являются дивидендные выплаты, крупнейшей из которых стала недавняя выплата Газпромом 5 млрд долл. США", - отмечает Фрейр.

Другой фактор - медленная реализация продажи Сбербанка ЦБ РФ. Планы правительства по покупке доли ЦБ в Сбербанке на сумму 30 млрд долл. США обусловили ожидания рынка относительно значительного потока покупок российских рублей в этом году, поскольку средства Фонда национального благосостояния будут конвертированы в рубли. Между тем, может появиться и катализатор роста: Минздрав России объявил о планах массовой вакцинации врачей и учителей в октябре, что потенциально является очень позитивным моментом для российских активов.

"Несмотря на то, что мы видим умеренный потенциал роста рубля, мы помним, что инфляция ниже целевого уровня, скорее всего, будет вынуждать ЦБ РФ занимать мягкую позицию (рынок не полностью учитывает дальнейшее снижение ставок ЦБ РФ), а также существует неопределенность в отношениях между США и Россией, учитывая предстоящие выборы в США. В то время как первый фактор должен быть управляемым краткосрочным риском в контексте снижения иностранного позиционирования в ОФЗ, второй риск заслуживает более пристального внимания. Тем не менее, чрезвычайно надежные позиции России в плане внешнего долга и резервов и благоприятная международная инвестиционная позиция могут помочь рынкам приблизиться к выборам в США без значительного увеличения премии за риск. Мы сохраняем рейтинг эмитента России без изменений и занимаем "бычью" позицию в отношении валюты", - заключает эксперт Julius Baer.