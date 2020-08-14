BCS GM отдает предпочтение нефтекомпаниям в нефтегазовом секторе РФ по крайней мере до прихода холодов

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BCS Global Markets (BCS GM) отдает предпочтение нефтекомпаниям в нефтегазовом секторе РФ, так как краткосрочный взгляд аналитиков на рынок нефти немного улучшился, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, в нем говорится, что эксперты BCS GM скорректировали рассчитанные по методу DDM (модель дисконтирования дивидендов) прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ после завершения дивидендного сезона.

"Ситуация для российских нефтяных компаний заметно улучшилась этим летом. Рентабельность "у скважины" находилась на нормальном уровне или существенно выше с мая, а некоторое ослабление рубля сыграло только на руку. Кроме того, ОПЕК+ начал восстанавливать добычу с 1 августа. Мы видим сейчас меньше рисков снижения цен на нефть, чем раньше, поскольку вливания ликвидности усиливают волатильность спроса и предложения", - пишут аналитики.

Ситуация на рынках газа при этом остается очень сложной, отмечают эксперты. "Хотя американские производители СПГ законсервировали большую часть мощностей, цены на газ в Европе держатся вблизи двадцатилетних минимумов, ниже уровня безубыточности "Газпрома" (MOEX: GAZP), а объемы экспорта остаются на 20% ниже значений прошлого года. Мы ожидаем самой низкой экспортной выручки "Газпрома" за последние 15 лет во II квартале 2020 года и III квартале 2020 года, но прогнозируем восстановление баланса спроса и предложения в IV квартале 2020 года с приходом холодов, однако возвращение в строй СПГ-заводов в США ограничит восстановление цен", - говорится в обзоре.

Аналитики BCS GM оставили "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) ("префы" с ожидаемой дивдоходностью около 14%) в качестве фаворитов сектора.

"Наш взгляд на краткосрочные перспективы цен на нефть улучшился. Хотя мы по-прежнему считаем, что назрела краткосрочная коррекция нефтяных котировок, стимулирующие и антикризисные меры разных стран вызвали ралли в различных классах активов, включая золото и нефть. Мы повысили наш прогноз цен на нефть на II квартал 2020 года - I квартал 2021 года на $3-5 - до $41-45 за баррель. Наш относительно позитивный взгляд на горизонте 12 месяцев не меняется: мы ожидаем, что Brent достигнет $50 за баррель следующим летом", - считают эксперты инвестбанка.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром (ADR) - 8 (текущая цена - 5,26), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть (ADR) - 33 (текущая цена - 22,7), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (ADR) - 110 (текущая цена - 72,52), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (GDR) - 210 (текущая цена - 157,9), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Роснефть (GDR) - 7,8 (текущая цена - 5,25), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для обыкновенных акций) - 0,63 (текущая цена - 0,5), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций) - 0,76 (текущая цена - 0,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть (для обыкновенных акций) - 15 (текущая цена - 8,2), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций) - 14 (текущая цена - 7,9), рекомендация - покупать.