Рубль в пятницу сможет ослабеть до 73,5 руб./долл. - Sberbank CIB

После укрепления в четверг рубль в пятницу сможет ослабеть до 73,5, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Инвесторы в пятницу будут проявлять осторожность в преддверии переговоров США и Китая по торговой сделке. Учитывая недавний рост глобальных рынков акций, инвесторы могут зафиксировать прибыль, что окажет давление на рискованные активы.

Аналитики Sberbank CIB ожидают, что в пятницу баррель Брент преодолеет сопротивление на отметке $45,5 после сильной коррекции в начале европейской сессии. Ожидается много макростатистики, способной повлиять на котировки: в частности, данные по ВВП еврозоны за 2К20, розничным продажам и промышленному производству в США за июль, индекс потребительской уверенности от Мичиганского университета за август и отчет Baker Hughes по буровым установкам. Данные по розничной торговле США, вероятно, превысят консенсус-оценку за счет хороших продаж автомобилей, что поддержит цены на нефть.