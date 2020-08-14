.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Благоприятное для РусАла прояснение ситуации с дивидендами Норникеля могло бы стать сигналом для покупки евробондов алюминиевого производителя - "ВТБ Капитал"
.
14 августа 2020 года 12:40
Благоприятное для РусАла прояснение ситуации с дивидендами Норникеля могло бы стать сигналом для покупки евробондов алюминиевого производителя - "ВТБ Капитал"
Потенциальное появление большей ясности в отношении дивидендов "Норильского никеля" и развитие ситуации в позитивном для "РусАла" ключе стоило бы считать сигналом для увеличения позиций в еврооблигациях алюминиевого производителя, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Менеджмент "РусАла" весьма позитивно оценивает перспективы 2п20, отмечая первые признаки восстановления спроса на алюминий, особенно в Китае. "Мы ожидаем постепенного уменьшения чистого долга компании в ближайшие годы, главным образом благодаря получению дивидендов от Норильского никеля, - отмечают эксперты "ВТБ Капитала". Говоря о перспективах дивидендных выплат Норникеля, представители "РусАла" отметили, что внимательно следят за ходом официального расследования недавнего инцидента с разливом топлива и планируют обсудить с Норникелем потенциальные последствия инцидента для дивидендной политики компании. Однако сроки завершения расследования остаются неопределенными, хотя Норникель рассчитывает к ноябрю получить результаты параллельного независимого расследования. "По мнению руководства "РусАла", продление действия акционерного соглашения между "РусАлом" и Интерросом, совладельцами Норникеля, необходимо и отвечает интересам не только самого "РусАла", но и всех миноритарных акционеров Норникеля. Представители "РусАла" также подчеркнули, что благодаря значительному запасу ликвидности и хорошему доступу к локальным источникам финансирования даже отсутствие дивидендов со стороны Норникеля (промежуточных, годовых или и тех и других) не стало бы для "РусАла" серьезной проблемой. Однако в этом, на наш взгляд, маловероятном сценарии возможность снижения долговой нагрузки "РусАла" на горизонте ближайших нескольких лет выглядит весьма ограниченной", - указывают эксперты инвестбанка. Спреды "РусАла" к российским аналогам на данный момент в среднем на 40–60 бп шире, чем в начале марта (т.е. до начала острой фазы пандемии COVID-19). На взгляд аналитиков "ВТБ Капитала", потенциальное появление большей ясности в отношении дивидендов Норникеля и развитие ситуации в позитивном для "РусАла" ключе стоило бы считать сигналом для увеличения позиций в еврооблигациях эмитента.
.
14 августа 2020 года 14:24
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций EPAM Systems на 4% - до $270, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация (рейтинг) "продавать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы по-прежнему советуем фиксировать прибыль в акциях EPAM", - говорится в обзоре. Текущая стоимость... читать дальше
.14 августа 2020 года 13:50
Финансовые результаты X5 Retail за 2К20 продемонстрировали продолжение позитивных трендов, на которые компания смогла выйти благодаря грамотному использованию своих конкурентных преимуществ, отмечается в обзоре Газпромбанка. Аналитики банка видят потенциал для консенсусных повышений прогнозов, а... читать дальше
.14 августа 2020 года 13:24
После укрепления в четверг рубль в пятницу сможет ослабеть до 73,5, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Инвесторы в пятницу будут проявлять осторожность в преддверии переговоров США и Китая по торговой сделке. Учитывая недавний рост... читать дальше
.14 августа 2020 года 13:05
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 73-74,50 руб./долл. и 87-89 рублей за евро, говорится в комментарии Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР). "На этой неделе главной темой повестки будут новости из Белоруссии. Однако они пока существенного влияния на рынки... читать дальше
.14 августа 2020 года 12:03
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти", говорится в комментарии инвесткомпании. "Отказ от выплаты итоговых дивидендов за 2019 г. был ошибкой, повлиявшей на стоимость акций "Татнефти". Компания намерена вскоре вернуться к выплате... читать дальше
.14 августа 2020 года 11:43
Москва. 14 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вниз вместе с нефтью, золотом и фондовой Европой после недельного ралли; индекс МосБиржи откатился в район 3055 пунктов, при этом выросли акции "НОВАТЭКа" на дивидендных новостях. читать дальше
.14 августа 2020 года 11:35
Рубль укрепился в первой половине августа после крупных дивидендных выплат, но его позиции остаются шаткими, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Позиции рубля между тем остаются шаткими, снижающийся интерес глобальных инвесторов к российскому долговому рынку, а также... читать дальше
.14 августа 2020 года 11:16
Доходности российских гособлигаций в четверг прибавили еще 2-5 бп, обновив месячные максимумы по большинству бенчмарков, говорится в комментарии Росбанка. Аналитики банка считают, что ключевым драйвером для того, чтобы доходности ОФЗ перешли к снижению, могла бы стать конкретизация плана Минфина... читать дальше
.14 августа 2020 года 10:57
(добавлена таблица) Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с 337 рублей до 360 рублей за штуку и с $9,4 до $10,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того,... читать дальше
.14 августа 2020 года 10:38
(добавлен текст после 2-го абзаца) Признаки восстановления макроэкономических показателей сдерживали рост цен на казначейские облигации США и золото, одновременно поддержав спрос на акции и облигации с развивающихся рынков (EM), с 6 по 13 августа 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега... читать дальше
.14 августа 2020 года 10:29
Москва. 14 августа. Доллар и евро незначительно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне небольшого укрепления цен на нефть. читать дальше
.14 августа 2020 года 10:27
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $37 до $45 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до... читать дальше
.14 августа 2020 года 10:21
Москва. 14 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты. читать дальше
.14 августа 2020 года 10:19
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с 337 рублей до 360 рублей за штуку и с $9,4 до $10,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, рекомендация для этих бумаг... читать дальше
.14 августа 2020 года 09:59
ризнаки восстановления макроэкономических показателей сдерживали рост цен на казначейские облигации США и золото, одновременно поддержав спрос на акции и облигации с развивающихся рынков (EM), с 6 по 13 августа 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM)... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.