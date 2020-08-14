Благоприятное для РусАла прояснение ситуации с дивидендами Норникеля могло бы стать сигналом для покупки евробондов алюминиевого производителя - "ВТБ Капитал"

Потенциальное появление большей ясности в отношении дивидендов "Норильского никеля" и развитие ситуации в позитивном для "РусАла" ключе стоило бы считать сигналом для увеличения позиций в еврооблигациях алюминиевого производителя, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

Менеджмент "РусАла" весьма позитивно оценивает перспективы 2п20, отмечая первые признаки восстановления спроса на алюминий, особенно в Китае. "Мы ожидаем постепенного уменьшения чистого долга компании в ближайшие годы, главным образом благодаря получению дивидендов от Норильского никеля, - отмечают эксперты "ВТБ Капитала".

Говоря о перспективах дивидендных выплат Норникеля, представители "РусАла" отметили, что внимательно следят за ходом официального расследования недавнего инцидента с разливом топлива и планируют обсудить с Норникелем потенциальные последствия инцидента для дивидендной политики компании. Однако сроки завершения расследования остаются неопределенными, хотя Норникель рассчитывает к ноябрю получить результаты параллельного независимого расследования.

"По мнению руководства "РусАла", продление действия акционерного соглашения между "РусАлом" и Интерросом, совладельцами Норникеля, необходимо и отвечает интересам не только самого "РусАла", но и всех миноритарных акционеров Норникеля. Представители "РусАла" также подчеркнули, что благодаря значительному запасу ликвидности и хорошему доступу к локальным источникам финансирования даже отсутствие дивидендов со стороны Норникеля (промежуточных, годовых или и тех и других) не стало бы для "РусАла" серьезной проблемой. Однако в этом, на наш взгляд, маловероятном сценарии возможность снижения долговой нагрузки "РусАла" на горизонте ближайших нескольких лет выглядит весьма ограниченной", - указывают эксперты инвестбанка.

Спреды "РусАла" к российским аналогам на данный момент в среднем на 40–60 бп шире, чем в начале марта (т.е. до начала острой фазы пандемии COVID-19). На взгляд аналитиков "ВТБ Капитала", потенциальное появление большей ясности в отношении дивидендов Норникеля и развитие ситуации в позитивном для "РусАла" ключе стоило бы считать сигналом для увеличения позиций в еврооблигациях эмитента.