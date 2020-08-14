Рынок акций РФ корректируется вниз вместе с нефтью, Европой и золотом, вырос НОВАТЭК

Москва. 14 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вниз вместе с нефтью, золотом и фондовой Европой после недельного ралли; индекс МосБиржи откатился в район 3055 пунктов, при этом выросли акции "НОВАТЭКа" на дивидендных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3055,95 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1313,73 пункта (-0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,5%.

Доллар стоит 73,28 рубля (+0,34 рубля), золото подешевело до $1956,6 за унцию (-0,7%).

Просели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО во II квартале снизилась в 4,5 раза год к году (до 43 млрд руб.), чистый убыток компании по итогам первого полугодия составил 113 млрд руб., но эти результаты оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших 11 млрд руб. прибыли и 125 млрд руб. убытка соответственно. "Роснефть" снизила добычу углеводородов в I полугодии на 7,3% (до 4,34 млн б/с), а в июне увеличила продажу нефтепродуктов на 18% к маю.

Подорожали рублевые акции "НОВАТЭКа" (+1,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

Глава и основной акционер "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон сообщил в пятницу, что компания 25 августа рассмотрит вопрос о дивидендах. "Совет директоров 25-го. Мы говорили, что этот вопрос обязательно пересмотрим. В лучшую сторону", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли повышена доля прибыли, направляемой на дивиденды.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, китайская статистика в пятницу вышла немногим хуже прогнозов, но назвать ее плохой также сложно. Нефть дешевеет, золото и серебро акцентированно снижаются, хотя растет на 1,5% никель. На рынке акций стремительный рост предыдущих дней заставляет некоторых спекулянтов зафиксировать прибыль в конце недели.

Инвесторы также проявляют осторожность перед переговорами США и Китая по оценке выполнения торгового соглашения первой фазы. Сами переговоры стартуют 15 августа и могут принести ряд неожиданностей или вполне осознанное недовольство США, поскольку в условиях пандемии осуществлять закупки американских товаров в ранее запланированных объемах было невозможно, констатирует аналитик.

Продолжается скупка акций "Яндекса" после их включения в индекс MSCI Russia, что должно повысить их ликвидность и привлекательность для иностранных инвесторов. ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) также выиграют от повышения внимания к отечественному высокотехнологичному сектору, а возможно, что они в будущем повторят путь лидера к индексу MSCI Russia.

Международное энергетическое агентство вслед за ОПЕК ухудшило прогноз спроса на нефть в текущем году из-за слабого восстановления авиаперевозок. Министр энергетики РФ Александр Новак подчеркнул, что производители нефти пока не планируют резкого пересмотра параметров соглашения ОПЕК+. Соответственно, стоимость Brent в районе $45 за баррель пока является равновесной, хотя любые признаки улучшения спроса способны вывести котировки выше $50 за баррель, считает Кочетков.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, желание зафиксировать прибыль по акциям в конце недели выглядит логичным, поскольку технически индекс МосБиржи выглядит сильно перекупленным.

Индекс МосБиржи накануне преодолел не сильное сопротивление 3060 пунктов, теперь эта отметка проверяется на прочность сверху. Акции Сбербанка отразились от сопротивления 240-242 рубля: после сильного предыдущего подъема сходу пробить техническую преграду не удалось. Однако перспективы у бумаги хорошие, ее можно аккуратно покупать, особенно если в ближайшие дни она немного скорректируется. Основным риском Сбербанка является невыплата дивидендов в ожидаемом объеме. Вероятность, хоть и небольшая, что правительство разрешит Сбербанку, как и ВТБ, не направлять на выплаты 50% чистой прибыли, присутствует. При позитивном сценарии Сбербанк вполне может сходить в район 255 руб.

Золото, похоже, нашло комфортный диапазон $1910-1970 за унцию. Попытки продавить драгметалл ниже не увенчались успехом, да и поводов для распродаж нет. От нового рывка вверх трейдеров сдерживают страхи недавнего сильного обвала золота. Какое-то время золото продолжит консолидацию, но наметившееся очередное ослабление доллара будет толкать к покупкам золота. Среднесрочный восходящий тренд по золоту пока не сломлен, считает Антонов.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, представители обеих партий в США так и не смогли прийти к соглашению относительно объемов помощи американским домохозяйствам. Тем не менее, участники рынков уверены, что разногласия носят временный характер и достижение соглашения неизбежно.

В пятницу внимание инвесторов привлечет ряд макроданных: динамика ВВП еврозоны во втором квартале, статистика по использованию производственных мощностей и изменению объема промышленного производства в США в июле, а также предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана за август.

Американский рынок акций находится вблизи исторических максимумов. Тем не менее, участники рынка настроены оптимистично, и этот настрой будет подталкивать индексы вверх в ближайшем будущем, считает Шишкина.

В США в четверг индексы показали смешанную динамику в пределах 0,2-0,3% на фоне неопределенности вокруг нового пакета стимулирующих мер в США.

Белый дом и Конгресс США пока не могут прийти к соглашению о новом пакете мер стимулирования американской экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Надежды на заключение сделки ослабли после публикации данных о количестве новых заявок на пособие по безработице в США.

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 8 августа, сократилось на 228 тыс. и составило 963 тыс. человек при прогнозах снижения до 1,12 млн. Число заявок опустилось ниже отметки 1 млн впервые с марта - с начала пандемии коронавирусной инфекции.

В пятницу в Азии преобладал рост индексов (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), но снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1-1,7%), ушли в минус американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Инвесторы проявляют осторожность на фоне отсутствия прогресса в переговорах о новом пакете стимулирующих мер в США, а также сомнений в скором восстановлении экономики Китая.

Темпы роста промпроизводства в Китае в июле 2020 года сохранились на уровне предыдущего месяца (+4,8% в годовом выражении при прогнозах роста на 5-5,1%), тогда как розничные продажи, вопреки ожиданиям рынка, продолжили снижаться (-1,1% при прогнозах роста на 0,1% после июньского снижения на 1,8%). Падение розничных продаж в КНР отмечается седьмой месяц подряд: в январе-июле розничные продажи упали на 9,9%.

Нефть утром в пятницу возобновила снижение, цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $44,69 за баррель (-0,6% и -1% в четверг), сентябрьская цена WTI - $41,98 за баррель (-0,6% и -1% накануне).

В четверг на нефтяные цены оказало давление снижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза нефтяного спроса в 2020-2021 гг. МЭА понизило оценку мирового спроса на нефть в 2020 году на 140 тыс. б/с - до 91,9 млн б/с, оценка на 2021 год уменьшена на 240 тыс. б/с - до 97,1 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете агентства.

Помимо этого, МЭА сообщило, что предложение нефти в мире в июле выросло на 2,5 млн б/с - до 90 млн б/с - после того, как Саудовская Аравия прекратила свое добровольное сокращение на 1 млн б/с, ОАЭ существенно нарастили добычу, превысив свои обязательства по сделке ОПЕК+, а добыча в США начала восстанавливаться.

Тем временем, стало известно о достижении соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что лидеры Израиля и ОАЭ в ближайшие три недели приедут в Вашингтон для подписания соглашения о нормализации отношений между странами.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-7,1% и -9,6% "префы"), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2,3%).

Подорожали бумаги банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+19,8%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+13,4%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+12,7%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+5,5%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,2%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+3,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,467 млрд рублей (из них 2,007 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).