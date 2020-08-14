"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Отказ от выплаты итоговых дивидендов за 2019 г. был ошибкой, повлиявшей на стоимость акций "Татнефти". Компания намерена вскоре вернуться к выплате промежуточных дивидендов, что может поддержать котировки. Однако на фоне падения прибыли это уже не будет иметь такого большого значения, как раньше", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Алексей Калачев.

Компания в прошлом году пересмотрела дивидендную политику, подняв минимальную величину дивидендов до 50% от чистой прибыли. По основным мультипликаторам "Татнефть" совсем не выглядит недооцененной по сравнению с сопоставимыми компаниями, что, на взгляд аналитика "ФИНАМа", ограничивает возможности для роста ее акций.

Группа "Татнефть" входит в число крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России. Около 60% добываемой группой нефти продается на экспорт.

Добывая в основном тяжелую и вязкую нефть на старых месторождениях, компания более других вынуждена сокращать объемы добычи, а также нести дополнительные затраты на консервацию скважин, чтобы сохранить их работоспособность в будущем. "Татнефть" расширяет переработку на предприятиях "ТАНЕКО", объемы которой выросли уже в текущем году более чем на четверть к показателям годовой давности. Сеть АЗС "Татнефть" выросла до 727 станций.