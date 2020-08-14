Sova Capital подняла рекомендацию для акций и ADR МТС до "покупать" и оценку на 7-15%

(добавлена таблица)

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с 337 рублей до 360 рублей за штуку и с $9,4 до $10,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена МТС - 10,8 (текущая цена - 9,42), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена МТС (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 360 (текущая цена - 337,7), рекомендация - покупать.