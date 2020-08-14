Рубль слегка повышается к доллару и евро на старте торгов на фоне небольшого укрепления нефти

Москва. 14 августа. Доллар и евро незначительно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне небольшого укрепления цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,92-72,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,94 руб./$1 (-0,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 86,14 руб./EUR1 (-6,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 3,23 копейки к уровню закрытия четверга, до 78,88 рубля.

Доллар при этом оказался на 67,17 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 90,24 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слабо повышается к доллару и евро в ходе волатильного старта торгов пятницы. Поддержку рублю оказывает небольшой рост цен на нефть, давление на него исходит со стороны внешних факторов, действующих в пользу снижения интереса инвесторов к риску. Участники мировых рынков проявляют осторожность на фоне отсутствия прогресса в переговорах о новом пакете стимулирующих мер в США, а также сомнений в скором восстановлении экономики Китая.

Объем промышленного производства в Китае в прошлом месяце увеличился на 4,8% по сравнению с июлем прошлого года, как и в июне, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 5,1%.

Розничные продажи в Китае в июле неожиданно снизились на 1,1% в годовом выражении после падения на 1,8% месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов Trading Economics предусматривал рост на 0,1%.

Сенат США по завершении сессии в четверг ушел на каникулы до конца месяца, так и не достигнув соглашения, сообщает CNBC. Разногласия, в частности, вызывает размер нового пакета экономических стимулов. Экономический советник президента США Ларри Кадлоу сказал CNBC, что демократы просят "слишком много денег".

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп подписал указ, частично возвращающий дополнительные выплаты к пособию по безработице для десятков миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Согласно указу Трампа, выплаты, которые составят $400 в неделю, будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Это один из четырех указов, подписанных Трампом с целью продления некоторых мер поддержки экономики в обход Конгресса, где по-прежнему нет консенсуса между демократами и республиканцами относительно условий новой программы стимулирования экономики.

Одной из причин отсутствия сделки между американскими законодателями перед каникулами стали данные о количестве новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 8 августа, сократилось на 228 тыс. и составило 963 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда США. Таким образом, число заявок опустилось ниже отметки в 1 млн впервые с марта - с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Рост числа безработных в США, отмеченный за период с февраля по май, более чем на 80% носит временный характер, свидетельствуют оценки администрации президента США.

Меры поддержки занятости, принятые властями страны, существенно сократили экономический ущерб, нанесенный пандемией коронавируса, говорится в опубликованном в четверг отчете консультативного экономического совета (CEA) при Белом доме.

Программа Paycheck Protection, в рамках которой компаниям были выделены средства на выплату заработной платы сотрудникам, помогла избежать волны банкротств в малом бизнесе, отмечается в отчете. В результате для 82% людей, ставших безработными в период кризиса, потеря работы будет скорее временной, чем постоянной.

Кроме того, прямые выплаты гражданам и дополнительные пособия по безработице поддержали доходы самого низкооплачиваемого населения в период кризиса, отмечают в CEA.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу немного повышаются после снижения по итогам предыдущих торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу повысилась на 0,11% - до $45,01 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,07%, до $42,93 за баррель.

В четверг на нефтяные цены оказало давление снижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза нефтяного спроса в 2020-2021 гг. МЭА понизило оценку мирового спроса на нефть в 2020 году на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 91,9 млн б/с, оценка на 2021 год уменьшена на 240 тыс. б/с - до 97,1 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете агентства.

Помимо этого, МЭА сообщило, что предложение нефти в мире в июле выросло на 2,5 млн б/с - до 90 млн б/с - после того, как Саудовская Аравия прекратила свое добровольное сокращение на 1 млн б/с, ОАЭ существенно нарастили добычу, превысив свои обязательства по сделке ОПЕК+, а добыча в США начала восстанавливаться.