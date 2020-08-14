Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 14 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в четверг, при этом Standard & Poor's 500 в очередной раз приблизился к рекордному уровню закрытия, но не сумел его преодолеть на фоне неопределенности вокруг нового пакета стимулирующих мер в США. Белый дом и Конгресс США пока не могут прийти к соглашению о новом пакете мер стимулирования американской экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Надежды на заключение сделки ослабли после публикации данных о количестве новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 8 августа, сократилось на 228 тыс. и составило 963 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Таким образом, число заявок опустилось ниже отметки в 1 млн впервые с марта - с начала пандемии коронавирусной инфекции. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,191 млн, а не 1,186 млн, как сообщалось изначально. Эксперты ожидали снижения показателя до 1,120 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу. Инвесторы проявляют осторожность на фоне отсутствия прогресса в переговорах о новом пакете стимулирующих мер в США, а также сомнений в скором восстановлении экономики Китая. Японский индекс Nikkei 225 вырос в пятницу на 0,13%. Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 0,3%, гонконгский Hang Seng практически не меняется. Южнокорейский индекс Kospi снижается на 1,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,2%.

Темпы роста промпроизводства в Китае в июле 2020 года сохранились на уровне предыдущего месяца, тогда как розничные продажи, вопреки ожиданиям рынка, продолжили снижаться. Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,8% по сравнению с июлем прошлого года, как и в июне. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 5,1%. Респонденты The Wall Street Journal ожидали повышения на 5%. Розничные продажи в Китае в июле неожиданно снизились на 1,1% в годовом выражении после падения на 1,8% месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов Trading Economics предусматривал рост на 0,1%. Аналитики The Wall Street Journal ожидали сохранения показателя без изменений. Падение розничных продаж отмечается седьмой месяц подряд. В январе-июле розничные продажи упали на 9,9%.

В свою очередь цены на нефть в пятницу умеренно растут после снижения по итогам предыдущих торгов. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $45,14 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 1%, до $44,96 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли в цене на 0,38%, до $42,4 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на 1%, до $42,24 за баррель.

В четверг на нефтяные цены оказало давление снижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза нефтяного спроса в 2020-2021 гг. МЭА понизило оценку мирового спроса на нефть в 2020 году на 140 тыс. б/с - до 91,9 млн б/с, оценка на 2021 год уменьшена на 240 тыс. б/с - до 97,1 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете агентства. Помимо этого, МЭА сообщило, что предложение нефти в мире в июле выросло на 2,5 млн б/с - до 90 млн б/с после того, как Саудовская Аравия прекратила свое добровольное сокращение на 1 млн б/с, ОАЭ существенно нарастили добычу, превысив свои обязательства по сделке ОПЕК+, а добыча в США начала восстанавливаться.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,404 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,35 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 августа вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 702,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ЕвроХим-001P-06" (+0,42%), "РЖД-001P-16R" (+0,3%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-2%), "Газпром БО-22" (-0,36%) и "РУСАЛ Братск-001Р-04" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 97,61% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_GMKN-5Y-001Р-297R номинальным объемом 1 млрд рублей на 976,059 млн рублей. Выпуск гасится в августе 2025 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 на 750 млн рублей. Сбор заявок на облигации прошел 10 августа. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат с 7-го по 11-й купоны эмитент гасит по 16,66% от номинала. Облигации размещены по открытой подписке.

ООО "РВК-Инвест" (входит в ГК "Росводоканал") перенесло с 12 на 14 августа сбор заявок на 10-летние облигации объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона был изменен с 7,2-7,5% до 7,2-7,3% годовых, что соответствует доходности к оферте (индикативным сроком исполнения через 3,5-5 лет) в размере 7,33-7,43% годовых. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 18 августа 2020 года. Облигации размещаются в рамках 10-летней программы облигаций компании объемом 10 млрд рублей. В рамках программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

ООО "Группа Астон" планирует 19 августа начать размещение 2-летнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 150 млн рублей. Потенциальным приобретателем выпуска является Экспобанк и его клиенты. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Купоны полугодовые. Выпуск будет размещен в рамках программы объемом до 2 млрд рублей, зарегистрированной в июне. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 3-х лет.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 23-34-го купонов облигаций серии БО-17 в размере 5,45% годовых. Банк разместил 17-й выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей в феврале 2015 года. Десятилетние бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 7,4% годовых. По бондам 24 августа предстоит оферта.