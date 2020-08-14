Ренессанс Капитал поднял рекомендацию для GDR X5 до "покупать" и оценку на 22%

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $37 до $45 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $40,77 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $38,8 за штуку.