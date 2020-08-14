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14 августа 2020 года 10:38
Надежды на восстановление экономики поддержали спрос на акции и бонды EM - BCS GM
(добавлен текст после 2-го абзаца) Признаки восстановления макроэкономических показателей сдерживали рост цен на казначейские облигации США и золото, одновременно поддержав спрос на акции и облигации с развивающихся рынков (EM), с 6 по 13 августа 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил $40 млн против чистого оттока $60 млн неделей ранее, по данным EPFR Global. "Мы, наконец, увидели первую неделю совокупного чистого притока капитала в российские акции. Приток капитала оказались очень небольшим, но прошедшая неделя стала лучшей с начала июня. Фонды, ориентированные на Россию, показали небольшое оттоки, в то время фонды акций GEM получили $380 млн чистых притоков - вторая лучшая неделя с начала пандемии COVID-19. Сильные индексы PMI за июль подтвердили восстановление глобальной макроконъюнктуры и положили конец оттокам из акций EM - позитивно", - говорится в обзоре инвестбанка. Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю был небольшим (первая неделя притоков) против оттока $90 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $20 млн (шестая неделя оттоков) по сравнению с оттоком $60 млн на предыдущей неделе. "Для фондов облигаций GEM прошедшая неделя также стала лучшей с начала июня - инвесторы вложили в этот класс активов $716 млн новых денег. Притоки в фонды, ориентированные на Россию, остаются положительными 11 недель подряд. Рост доходностей гособлигаций США и падение цен на золото также свидетельствуют о повышении спроса на рисковые активы, в том числе на долговые инструменты в России и на других развивающихся рынках", - пишет Смольянинов. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток капитала в районе $40 млн (шестая неделя притоков) против притока $30 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался небольшой приток капитала (11 неделя притоков). "Несмотря на то, что оптимизм может оказаться преждевременным (как это было в начале июня), мы считаем данные позитивными", - отметил стратег.
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14 августа 2020 года 14:24
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.14 августа 2020 года 10:21
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Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с 337 рублей до 360 рублей за штуку и с $9,4 до $10,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, рекомендация для этих бумаг... читать дальше
.14 августа 2020 года 09:59
ризнаки восстановления макроэкономических показателей сдерживали рост цен на казначейские облигации США и золото, одновременно поддержав спрос на акции и облигации с развивающихся рынков (EM), с 6 по 13 августа 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM)... читать дальше
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