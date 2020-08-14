Sova Capital подняла рекомендацию для акций и ADR МТС до "покупать" и оценку на 7-15%

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с 337 рублей до 360 рублей за штуку и с $9,4 до $10,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".