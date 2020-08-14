Надежды на восстановление экономики поддержали спрос на акции и бонды EM - BCS GM

Признаки восстановления макроэкономических показателей сдерживали рост цен на казначейские облигации США и золото, одновременно поддержав спрос на акции и облигации с развивающихся рынков (EM), с 6 по 13 августа 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил $40 млн против чистого оттока $60 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.