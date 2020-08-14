Торги акциями в пятницу откроются нейтрально - "Алор Брокер"

Технически Индекс Мосбиржи выглядит сильно перекупленным, отмечается в комментарии "Алор Брокер". По мнению главного аналитика компании Алексея Антонова, коррекция может пройти в любое время. Вполне вероятно, что это мы увидим в пятницу под вечер на традиционном желании сократить лонги в преддверии выходных. Нивелировать это желание может только хороший внешний фон.

"Пока же, перед открытием нашего рынка, его можно назвать нейтральным. Американские фьючерсы сейчас торгуются в районе нашего закрытия, нефть по-прежнему не подает признаков жизни, находясь чуть выше 45 долларов за баррель. Так что ждем открытия рынка недалеко от вчерашнего закрытия", - отмечает эксперт.

Российский рынок акций в четверг вырос на 0,9%, преодолев не сильное сопротивление 3060 пунктов, напоминает Антонов. Причем подъем шел на довольно слабом внешнем фоне. Фондовая Америка опять не смогла обновить исторические максимумы. "Из "голубых фишек" лучше рынка выглядела "Роснефть" (+2,5%), что несколько странно, учитывая совсем не комфортные цены на нефть в этом году. Среднесрочно брать бумагу в портфель мы не советуем, особых драйверов роста у нее нет", - подчеркивает аналитик инвесткомпании.

Эта же рекомендация эксперта относится и к "Газпрому".

"На сопротивлении 240-242 руб замер Сбербанк: после сильного предыдущего подъема сходу пробить техническую преграду не удалось. Однако перспективы у бумаги хорошие, ее можно аккуратно покупать, особенно если в ближайшие дни она немного скорректируется. Основным риском Сбера является невыплата дивидендов в ожидаемом объеме. Вероятность, хоть и небольшая, что правительство разрешит Сбербанку, как и ВТБ, не направлять на выплаты 50% чистой прибыли присутствует. При позитивном сценарии Сбер вполне может сходить в районе 255 руб.", - указывает Антонов.

Рубль в паре с долларом игнорировал вчера неплохой внешний фон, и лишь под вечер начал сильно укрепляться. Возможно, это связано со спекулятивными покупками рубля западными трейдерами, отыгрывающими ослабление "американца" к корзине мировых валют, полагает аналитик "Алор Брокер". эксперт не исключает, что в пятницу желание выйти из рубля будет превалировать. Однако сильной девальвации российской валюты не ожидается. Актуальным коридором сейчас можно назвать 72,7-73,7 руб. за доллар, считает Антонов.