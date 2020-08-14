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14 августа 2020 года 09:42
Торги акциями в пятницу откроются нейтрально - "Алор Брокер"
Технически Индекс Мосбиржи выглядит сильно перекупленным, отмечается в комментарии "Алор Брокер". По мнению главного аналитика компании Алексея Антонова, коррекция может пройти в любое время. Вполне вероятно, что это мы увидим в пятницу под вечер на традиционном желании сократить лонги в преддверии выходных. Нивелировать это желание может только хороший внешний фон. "Пока же, перед открытием нашего рынка, его можно назвать нейтральным. Американские фьючерсы сейчас торгуются в районе нашего закрытия, нефть по-прежнему не подает признаков жизни, находясь чуть выше 45 долларов за баррель. Так что ждем открытия рынка недалеко от вчерашнего закрытия", - отмечает эксперт. Российский рынок акций в четверг вырос на 0,9%, преодолев не сильное сопротивление 3060 пунктов, напоминает Антонов. Причем подъем шел на довольно слабом внешнем фоне. Фондовая Америка опять не смогла обновить исторические максимумы. "Из "голубых фишек" лучше рынка выглядела "Роснефть" (+2,5%), что несколько странно, учитывая совсем не комфортные цены на нефть в этом году. Среднесрочно брать бумагу в портфель мы не советуем, особых драйверов роста у нее нет", - подчеркивает аналитик инвесткомпании. Эта же рекомендация эксперта относится и к "Газпрому". "На сопротивлении 240-242 руб замер Сбербанк: после сильного предыдущего подъема сходу пробить техническую преграду не удалось. Однако перспективы у бумаги хорошие, ее можно аккуратно покупать, особенно если в ближайшие дни она немного скорректируется. Основным риском Сбера является невыплата дивидендов в ожидаемом объеме. Вероятность, хоть и небольшая, что правительство разрешит Сбербанку, как и ВТБ, не направлять на выплаты 50% чистой прибыли присутствует. При позитивном сценарии Сбер вполне может сходить в районе 255 руб.", - указывает Антонов. Рубль в паре с долларом игнорировал вчера неплохой внешний фон, и лишь под вечер начал сильно укрепляться. Возможно, это связано со спекулятивными покупками рубля западными трейдерами, отыгрывающими ослабление "американца" к корзине мировых валют, полагает аналитик "Алор Брокер". эксперт не исключает, что в пятницу желание выйти из рубля будет превалировать. Однако сильной девальвации российской валюты не ожидается. Актуальным коридором сейчас можно назвать 72,7-73,7 руб. за доллар, считает Антонов.
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14 августа 2020 года 14:24
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций EPAM Systems на 4% - до $270, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация (рейтинг) "продавать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы по-прежнему советуем фиксировать прибыль в акциях EPAM", - говорится в обзоре. Текущая стоимость... читать дальше
.14 августа 2020 года 13:50
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.14 августа 2020 года 13:24
После укрепления в четверг рубль в пятницу сможет ослабеть до 73,5, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Инвесторы в пятницу будут проявлять осторожность в преддверии переговоров США и Китая по торговой сделке. Учитывая недавний рост... читать дальше
.14 августа 2020 года 13:05
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.14 августа 2020 года 12:40
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.14 августа 2020 года 11:43
Москва. 14 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вниз вместе с нефтью, золотом и фондовой Европой после недельного ралли; индекс МосБиржи откатился в район 3055 пунктов, при этом выросли акции "НОВАТЭКа" на дивидендных новостях. читать дальше
.14 августа 2020 года 11:35
Рубль укрепился в первой половине августа после крупных дивидендных выплат, но его позиции остаются шаткими, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Позиции рубля между тем остаются шаткими, снижающийся интерес глобальных инвесторов к российскому долговому рынку, а также... читать дальше
.14 августа 2020 года 11:16
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.14 августа 2020 года 10:57
(добавлена таблица) Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с 337 рублей до 360 рублей за штуку и с $9,4 до $10,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того,... читать дальше
.14 августа 2020 года 10:38
(добавлен текст после 2-го абзаца) Признаки восстановления макроэкономических показателей сдерживали рост цен на казначейские облигации США и золото, одновременно поддержав спрос на акции и облигации с развивающихся рынков (EM), с 6 по 13 августа 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега... читать дальше
.14 августа 2020 года 10:29
Москва. 14 августа. Доллар и евро незначительно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне небольшого укрепления цен на нефть. читать дальше
.14 августа 2020 года 10:27
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $37 до $45 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до... читать дальше
.14 августа 2020 года 10:21
Москва. 14 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты. читать дальше
.14 августа 2020 года 10:19
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с 337 рублей до 360 рублей за штуку и с $9,4 до $10,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, рекомендация для этих бумаг... читать дальше
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